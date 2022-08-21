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雲林東南夜市普度最貼心！搬出珠仔台讓好兄弟有吃有玩

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮東南夜市今年普度桌數增加至1百桌。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮東南夜市今年普度桌數增加至1百桌。記者黃于凡／攝影

雲林縣西螺鎮東南觀光夜市今年普度別出心裁，首次擺出「珠仔台」，再加上20種小吃，充分展現夜市獨有魅力，讓好兄弟有吃又有玩！同時也在民俗老師的建議下，第一次貼心擺出高度20公分的普度桌，讓身患殘疾的好兄弟們都能享用普度佳餚。

總幹事黃建發說，好兄弟平時很眷顧東南夜市，每當周圍鄉鎮下雨時，東南夜市都可恰巧閃過、躲過，平均整年下不到5次雨，這番奇蹟讓攤販們超有感，所以每年都很期待中元普度，報答一直幫忙的好兄弟；今年也特別聽從民俗老師建議，有些好兄弟身患殘疾，無法站立在一般普桌享用供品，因此特地準備一個矮桌、放滿肉粽，讓所有好兄弟都能享用。

黃建發也說，東南夜市的普在今年新增「珠仔台」，讓好兄弟們有吃又有玩，未來會持續豐富中元普渡活動，期望有更多人到東南夜市共襄盛舉。

夜市攤販說，除了去年受疫情影響外，每年都有舉辦普度活動，東南夜市最大的特色就是，攤販會準備自家商品普度，在普度儀式結束後，這些夜市小吃、模型玩具是可以讓民眾免費帶走的，也會有工作人員在一旁準備碗筷，方便民眾取用供品。

雲林縣西螺鎮東南夜市普度最貼心，特地準備20公分矮桌、擺滿肉粽，讓身障的好兄弟也能享用佳餚。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮東南夜市普度最貼心，特地準備20公分矮桌、擺滿肉粽，讓身障的好兄弟也能享用佳餚。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮東南夜市攤販端出20道夜市小吃、玩具來普度，在普度結束後都可讓民眾免費帶回家。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺鎮東南夜市攤販端出20道夜市小吃、玩具來普度，在普度結束後都可讓民眾免費帶回家。記者黃于凡／攝影

夜市 普度 小吃

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