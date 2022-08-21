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台南運河連2個月水溢路面 海平面上升的警訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年農曆7月15日遇大潮，台南運河部分河段出現水溢過堤岸。圖／台南社大提供
今年農曆7月15日遇大潮，台南運河部分河段出現水溢過堤岸。圖／台南社大提供

台南連2個月農曆15日前後大潮都發生運河溢堤，環保團體多年來觀察，2009年莫拉克颱風挾持暴雨來襲，林默娘公園處漁港的水淹過岸堤，但日前天氣晴朗，潮漲的水也淹過岸堤，另運河星鑽計畫區也有人行步道淹水，海平面上升問題不容小覷，濱海開發要更為謹慎；市府指出，正評估加高堤岸或設自動防潮閘，中秋節前後運河可能會再有水溢路面，將及早因應。

台南社大長期來關注海平面上升所帶來的影響，其中安平沿海區10多年來已有明顯的危機出現。研究員晁瑞光說，他們觀察林默娘公園停車場處漁港的水位，2009年莫拉克颱風來襲，才出現海水溢過欄杆處堤岸情形，事隔13年，日前農曆7月15日大潮，雖然是大晴天，沒風沒雨，但水也溢過堤面，而且浸水的面積更多。

另運河段星鑽計畫處的人行道也有海水倒灌現象，並且水深較前幾年還高，也是都市開發另個危機，應做好防線，免得民眾打拼購買的房子成了淹水處。未來市府也要在市區建輕軌捷運，綠線的機廠就在安平，都必須提早因應與規畫。

水利局長韓榮華表示，今年農曆6月15日遇上大潮，運河部分河段水面溢出，其中同平路巷子淹水，經勘查並找出原因後，暫以沙包堵住外來水進入，有發揮作用，接著將設置自動防潮閘來改善。而星鑽計畫區有人行步道浸水問題，是因最初設計時考慮到親水性，目前評估是否加高堤岸，但仍須顧及親水與景觀。而林默娘公園處將進行勘查，了解原因後再決定是加高岸堤，或是在部分溝渠設防潮閘門。

他指出，每年農曆6至8月的中旬是大潮期，緊接著中秋節將來到，預估也會有水溢堤岸致低窪處積水情形，因大潮來時是清晨，必須提早數個小時到現場先做準備，將可能的淹水情形降至最低。

台南市安平區林默娘公園處，漁港的水在大潮時溢過堤岸。圖／台南社大提供
台南市安平區林默娘公園處，漁港的水在大潮時溢過堤岸。圖／台南社大提供
今年農曆6月15日大潮，安平漁港出現水溢堤岸狀況。記者鄭惠仁／攝影
今年農曆6月15日大潮，安平漁港出現水溢堤岸狀況。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區林默娘公園處，漁港的水在大潮時溢過堤岸。圖／台南社大提供
台南市安平區林默娘公園處，漁港的水在大潮時溢過堤岸。圖／台南社大提供

淹水 中秋節 台南

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