台南阿霞飯店飄香一甲子 用書說辦桌、手路菜的故事

台南金字招牌「阿霞飯店」第3代經營者兼主廚吳健豪，日前出版新書《1940在台南─老字號「阿霞飯店」的手路菜，重拾美味求真的圓桌印象》，敘述阿霞飯店從第1代創始人到第4代80多年來精采傳承故事，以飲食文化角度揭開老臺菜的歷史、背景由來、食材選用等多重豐富面貌。

台南市長黃偉哲表示，台菜一直是多元化並且包容的象徵，從地方的庶民小吃到宴席的辦桌菜、講究排場和細節的酒家菜，這些都是屬於台菜的範疇；樸實的台南精神，造就多位名廚，阿霞飯店就是那可以端出一道道美味料理的經典老字號，是台南人心中想起台菜就想到的地方、也是許多在地人的共同記憶。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，阿霞飯店乘載美味與幸福近百年，從小到大無論是親友聚餐或是擔任觀旅局長開始推廣台南觀光與美食文化，阿霞飯店始終是接待貴賓的口袋名單。在這個擁有80多年歷史的台南老店，最佩服的就是吳建豪的堅持傳統與專業的信念，為每一道料理注入靈魂，這種用心堅持並且專業的態度和精神，讓阿霞飯店端出的每道手路菜，都能吃到滿滿的臺南情感。

阿霞飯店多道經典招牌菜食譜，也在書中分享，從辦桌經典的紅蟳米糕、手工繁複的蝦棗和粉腸、注重火候的南煎肝，到甘甜不膩的砂鍋鴨，每道菜譜的嚴選食材和講究工序，皆成為「阿霞飯店」獨有的飲食敘事，並顯現臺菜料理的多元與包容。

阿霞飯店已傳至第四代，現任掌門人吳健豪除了阿霞飯店之外，也陸續增加了新型態分店。「錦霞樓」是以吳健豪姑婆吳錦霞之名所取，新型態餐廳依舊秉持創辦人「專注手藝，誠以待客」精神，藉此向創辦人致敬。吳健豪也參與了原稱「鶯料亭」的知名日本料理「鶯料理」活化改造計劃，現為「鷲嶺食肆」，將當年政商名流聚集的高級料亭建築面貌保存下來。近期也在台南三井，開設「ASHA新型態臺菜料理」，以新型態風格，賦予阿霞飯店年輕化、活力感的品牌新形象。