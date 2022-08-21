今年凍漲！劍湖山推五星主廚蛋黃酥、助小農行銷農產品

中秋佳節將至，劍湖山渡假大飯店推出應景中秋節禮盒，由飯店五星主廚親手製作，即便成本上漲，為回饋消費者仍堅持「凍漲」，也與在地小農合作契作，推出文旦、咖啡、高山茶禮盒，為在地小農行銷農產品盡一分心力。

新上任的劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑說，為回饋長期支持劍湖山的消費者，在物價齊漲下，仍堅持所有中秋禮盒都「凍價」，映月禮盒每盒12入880元，怡月禮盒每盒6入再加上濾掛咖啡5包680元，滿20盒以上可享有優惠，訂購專線05-5829900分機7285。