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嘉義市將多5處職場教保中心 搶幼園招生？市府：待觀察

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心

嘉義監獄修復舊監宿舍成立「嘉義維新職場互助教保服務中心」招生中，另嘉義郵局等4單位也設職場教保中心，分別招10至30名不等，恐與公、私幼園搶學生；市府教育處表示，衝擊待觀察，少子化加上考量疫情延後上學，今年部分幼園現缺額，有公幼的園長盼降低師生比等，避免缺額擴大。

市府教育處指出，台電嘉義營業處的互助教保服務中心15日開幕，預計招20人，已近滿招，嘉義監獄擬招10人、嘉義郵局30人、嘉義後備指揮部10人，皆月底營運，嘉市警局的預計11月啟用，先以職場員工子女為主，有缺額再擴大招生。

舊監宿舍成立的維新職場教保中心委由宏觀績優幼教經營，內部有圖書角、積木區、戶外草地上有攀爬遊具等，中心指出，招收對象2足歲到6歲，師生比1比10，延長照顧時間可至晚間7點。

1名公幼園長說，職場教保中心剛開始，或許知名度還不高，且招生時間比公、私幼園晚，目前暫無聽聞孩童要轉去教保的，而多數家長挑選幼園最常考量便利性，但嘉市的公幼收費相對便宜，還是具有相對誘因，希望市府未來可反映用降低師生比等方式，避免缺額擴大。

教育處表示，少子化加上有家長考量疫情，讓孩子晚些進入幼園，今年部分公幼或國小附幼有缺額，私幼情況相同，教保中心確實可能搶招生，待觀察明年狀況；

教育處也指出，嘉市的公幼每學期收費2500元，幼幼班師生比1比8、3歲以上1比15，且5歲以上班級須有老師；職場教保中心1學期收1萬2000元，班級為混齡、師生比1比10，皆為教保員。

舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。記者林伯驊／攝影
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。記者林伯驊／攝影
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心，有戶外草地的攀爬設施。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心，有戶外草地的攀爬設施。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。圖／翻攝臉書粉專嘉義維新職場互助教保服務中心
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。記者林伯驊／攝影
舊嘉義監獄的宿舍群經修復，成立維新職場互助教保服務中心。記者林伯驊／攝影

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