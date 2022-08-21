感人！雲林最早的蚵寮學堂被燒毀 希望義工合力修建

雲林縣社區最早開辦的「私塾」口湖鄉蚵寮學堂，上月底一場深夜惡火付之一炬，社區孩子暑假無處溫習功課，學堂創辦人陳玉釵阿嬤傷心難過，台灣希望義工團獲知後再度動員協助修建，來自各地義工忙進忙出，使燒得焦黑的學堂煥然一新，預計8月28日完工交屋，孩子可重返學堂。

台灣希望義工團成員昨天和今天陸續抵口湖鄉蚵寮學堂，帶來工具也帶來建材，開工前百名義工一起上香祝禱工程順利，隨後分工合作展開修屋工程，拆除被燒毀的天花板、輕鋼架、隔板、燈具，外牆全面更新，並重新安裝更安全的水電系統。

義工團理事長尤瑞豊指出，學堂於7月31日深夜被燒毀，隔天接到陳玉釵阿嬤電話，感受她的焦慮難過，就決定幫忙修復，實勘時發現學堂、設備幾被燒毀，就啟動緊急修繕作業開始號召義工，一直支持義工團的善心人士林芯嬡得知偏鄉學堂被燒毀，即同意捐助全部修繕經費約115萬元。

尤瑞豊說，修繕工程預計以2個周末的4天工作日完成，約有150名義工參加，預計8月28日可以完工交屋。

蚵寮學堂創辦人陳玉釵很感激義工團的義行，她說，這間學堂是20多年前從零開始匯集許多人的愛心，辛苦建起來的，當天看到學堂被燒毀，極為心痛，直到獲義工團同意協助，她感動哭了一夜，感謝各界的愛心，讓學堂得以浴火重生，今年9月孩子開學，又可重返學堂課輔了。