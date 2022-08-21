台南市教育政策民調綜合表現六都第一 黃偉哲這麼說

黃昆輝教授教育基金會日前公布各縣市教育政策民調，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，為六都第一。市長黃偉哲今天表示，3年來在雙語、數位學習及閱讀教育都有卓著成效，要讓新世代與世界接軌，提升核心競爭力。

黃偉哲感謝市民認同及肯定，他表示教育是百年大業，面臨少子化趨勢，政府有責任挹注充裕資源，好好教養、培育每個孩子，一個都不能少。

他說，南市率先成立雙語教育中心及跨領域雙語輔導團，培育雙語教學人才，使雙語教學落實在各領域，目前獲得雙語次專長教師證的人數為全國第一，預計後年達到20多所中小學「校校皆為雙語試行學校」的目標。

另台南市今年2月領先各縣市成立「數位學習推動辦公室」，推動「生生有平板」、「班班有網路」，進而達到「班班有數位教室」目標；同時鼓勵學校訂定特色課程，去年底參與教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔，囊括三分之一的入選名單，成為全國最大贏家。

去年新冠肺炎疫情停課期間，台南市也率先推出公版直播線上課程；有鑑於閱讀力是一切學習的基礎，也首創K-12閱讀平台「布可星球」及「布可小星球」。

除了推動軟體資源，也投入建設及改善教育硬體設施，如整合偏鄉小型學校午餐廚房，朝向中央廚房化供應模式，解決偏鄉小校行政人力負擔問題，也提升受供應學校學生的午餐品質。自去年起分3年編列校園通道鋪面路平改善經費近5000萬元，提升通行安全，營造人本、生態、安全及美感的校園環境。