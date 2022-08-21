水圳與鐵道生活走讀 新營說不完的故事

台南市新營區公所承辦社區營造計畫首部曲－「天鵝湖聚落故事工作坊」今開課，邀請新營社區大學老師帶領學員一起探討埤寮社區埤塘生態與廟宇文化，更深入認識在地水圳與鐵道特色。

新營社大主任張文彬說，水圳與埤塘是台灣重要基礎建設之一，這些水利設施是台灣的活歷史，台灣因雨季短及溪流蓄水量不足，建構完善水圳與埤塘基礎建設更顯迫切，才能提升農業產值，如新營區「綠川」，就是嘉南大圳的支流。

他表示，「天鵝湖聚落故事工作坊」選在新營埤寮社區展開課程，就是是因埤寮社區的天鵝湖原為灌溉用的埤塘，而新營天鵝湖旁的伽藍廟為埤寮社區信仰中心，供奉伽藍爺與許丑公與當地關係深遠，老師帶領學員進行社區資源踏查，藉由實地導覽，了解在地信仰與聚落生活，及天鵝湖濕地環境生態，許多社區民眾也參與討論，相當有意義。

新營區長翁振祥指出，這次公所社造計畫「百年新營～水圳與鐵道的共鳴」就是要轉換視角，探討百年前新生活型態，了解當時的人文風情與環境資源。