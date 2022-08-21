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台南協敬愛心會今捐物資 造福60多弱勢家庭
台南市協敬愛心會有感於疫情衝擊弱勢家庭，今天下午將中元普度物资及紅包共約12萬多元捐給家扶中心輔助家庭60多戶，傳送社會温暖。
台南市協敬愛心會今年已是第5年舉辦中元送愛心活動，出錢出力幫助弱勢族群，今天將中元普度後白米，餅乾及泡麵送給台南南家扶中心輔導家戶，共約6O戶每戶還可收到2OO元紅包。
珈裕車行負責人洪浚勛在協會旁忙著搬餅乾，準備送給家扶中心人員。洪浚勛說，今年受疫情影響，生活艱苦的人變得更難過，他參加愛心活動，盡己之力幫助弱勢，希望能抛磚引玉，喚起更多人關心社會需要協助的人。
參與活動的吳柏溫說，社會需要協助的人很多，剛好有機會來參加愛心活動，因為付出最快樂，看到來領物資的人露出喜悦表情，就是他最大的收穫。
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