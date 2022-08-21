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北港百年老校活動中心竟然無照 立委爭取2.29億元重建

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，吸引家長和民眾關切。記者蔡維斌／攝影
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，吸引家長和民眾關切。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮百年老校也是學生數最多的北辰國小，校內活動中心77年完工卻無使用執照，致老舊建築無從修繕，經立委蘇治芬爭取獲中央核定2.29億元將動工拆除重建，改建成一座與社區結合的多功能活動中心，地方困擾35年沈痾終獲解套，今天說明會吸引不少民眾關切。

北辰國小活動中心35年來只有建照沒有使用執照，因此長年來一直無法爭取經費修繕，鋼構屋頂老舊損壞，漏水嚴重，雨天到處積水無法使用，外觀磁磚剝落天花板也掉落，危及學生安全，校方深感無奈。今天工程核定說明會，立委蘇治芬、劉建國、縣議員蔡岳儒等人及逾百名家長和民眾到場關切。

也是校友的縣議員蔡岳儒說，活動中心不僅千餘名師生上課活動場域，也是許多全國排球聯賽等大型運動的比賽場地，早年更是地方舉辦喜慶婚宴重要場所，但很多人都不知活動中心無照，地方爭取多年始終沒能突破無照的緊箍咒，老舊建築受損累累，多年沉痾今獲解方，令人欣喜。

蘇治芬說，為推動重建，兼顧地方教學和社區共同需求，中央教育部、交通部、內政部、衛福部跨部會多次協商會勘，教育部終於核定2.29億元同意拆除重建，經費執行將於111年9月起至114年6月30日止，讓北港將擁有一座孩童與社區共融的現代化多功能活動中心。

蘇治芬除感謝劉建國及前北港鎮長張勝智等人一路辛苦協助，並強調，教育部核定2.29億元將透過前瞻計畫支應，後續則由雲林縣政府執行，活動中心當年起造坎坷，拆除重建過程也波折，經費得來不易，地方應妥善合作共同完成。

校長陳明誌代表感謝各界齊心爭取，他說，活動中心重建確實費了不少心力，未來眺高建築，將建造地上2層建築物，1樓設2面綜合PU球場、表演舞台，2樓觀眾台附衛浴空間等設施，重點讓建築將可獲合法執照。

35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，今天說明會吸引不少家長和民眾關切。記者蔡維斌／攝影
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，今天說明會吸引不少家長和民眾關切。記者蔡維斌／攝影
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，今天召開改建說明會。記者蔡維斌／攝影
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，今天召開改建說明會。記者蔡維斌／攝影
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，今天說明會吸引不少家長和民眾關切。記者蔡維斌／攝影
35年來一直沒有使用執照的雲林縣北港鎮北辰國小活動中心，經爭取後教育部核定2.29億元將拆除重建，今天說明會吸引不少家長和民眾關切。記者蔡維斌／攝影

建築 蘇治芬 教育部

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