雲林華山推「六寶」 老祖先寶藏帶村民災後重建找信心

雲林縣古坑鄉華山村民走過921大地震和納莉颱風，重建路上十分艱辛，陪伴大家的除了滾滾洪流外，還有老祖先留下傳說中的「六寶」，包括咖啡、茶葉、蜂蜜、竹筍、香菇、苦茶油，華山村民以「六寶」作為觀光亮點重新站起，為推廣並紀念意義，華山休閒農業區發展協會本周末舉辦「華山六寶UP」活動。

華山村村長李國和說，「六寶」是早在日本時期，就被華山村老祖先們視為經濟命脈的作物，因在氣候、海拔擁有得天獨厚環境，適宜在當地種植；為推展古坑在地特色，本周末舉辦華山六寶UP活動，包括廚藝大賽、食農體驗、小農市集、樂團演奏等活動，也邀請副縣長謝淑亞、鄉長沈勝騰、文觀處長陳璧君等人到場參加。

華山休閒農業區發展協會理事長林明諒說，古坑華山地區歷經戰後貿易開放、地震與風災重創，走上產業轉型之路，「六寶」陪伴古坑人從災區中站起，讓山區除了有天然景觀資源，也有了新的文化資本；現在「六寶」已成為新興的社區文化資本，說到華山就會想到「六寶」，為華山帶來新的活力。