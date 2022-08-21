進入元宇宙！嘉市光織影舞開幕 每晚都有光影秀

2022光織影舞昨晚在北香湖公園登場，統計首日湧入6萬人次，許多遊客慕名欣賞「新月漫遊」展區的地表最大蛋黃酥、彷彿科幻電影場景的「宇宙之巔」展區，排隊人龍一度長達100公尺；昨還有開幕光影秀，面寬30公尺的數位光影柱列搭配雷射燈光綻放，展期間每天晚上，都有定時光影秀。

市府指出，開幕重頭戲光影秀在「宇宙之巔」展區演出，主題為「誕生」，作品量體面寬30公尺、深度10公尺、高度6公尺，是全台最大LED立體矩陣屏幕，動畫節奏由慢到快，畫面包括黑夜中以白色流線由下而墜、星星般光點在黑夜中閃耀、流線型水紋反覆交錯，繽紛色彩堆疊出嘉義英文字及愛心，最後呈現浮光水月自波浪中冉冉升起，並搭配雷射燈光越過湖面，投射至天空流動變化，現場民眾看得入神。

今年光織影舞共8大展區，展期間每天晚間在「銀河星鑽」、「宇宙之巔」都有定點定時光影秀，平日每1小時一場，例假日每半小時一場。

市長黃敏惠昨參與開幕，表示2020年首次舉辦，迎來80萬人潮，還一舉奪得「2020美國紐約設計獎」「2021美國MUSE國際設計獎」，市府不斷創新，今年推出全國首創「元宇宙旅遊故事」主題，特別是前年全台最大水中月亮，今年化身為「地表最大蛋黃酥」，運用光影藝術的魔幻力量，在疫情期間，撫慰療癒民眾心靈。