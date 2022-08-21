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慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心 15周年成果展

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展。圖／慈濟基金會提供
慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展。圖／慈濟基金會提供

慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展，清水社教中心有多樣化課程，有音樂、繪畫、攝影、舞蹈、靜思茶道、靜思花道，運動方面有太極拳，瑜珈課程，還有小朋友喜愛的動力積木班。

開設的班別多達35班，學員人數最多時達600人次，今天15周年成果展，各班學員爲了要有最完美的呈現，大家都卯足全力，把課堂上學到的知識和功力一一呈現，表演精彩。

慈濟志玄文教基金會終身學習社教中心，在全台灣從北到南有16所學習中心，海外有6所，終身學習讓各年齡層都可參加，今天活動邀大愛感恩科技公司演出一場服裝秀，向大家推廣環保、續物命的觀念。

成果展靜態展覽有油畫班，由授課老師紀肇聲退休校長，帶全體學員（藝漾風采）師生聯展，共展出35幅油畫作品，今年93歲的陳占鰲，到慈濟清水靜思堂長照C據點上課認識慈濟社教中心，現在一周有5天在社教中心上課，他學油畫，還不到兩年就可以有多幅作品展出，他說很感恩老師教學，剛開始上課老師鼓勵他不要怕，大膽畫，畫不好就改。

甘宜禾和陳權庭夫妻檔攜手共同學習，妻學靜思花道，花佈置家庭，營造家庭和諧氣氛，夫學習靜思茶道，茶道的學習包含人文、禮儀、藝術、美感知識。

動態課程成果展示，有十二孔快樂陶笛班師生表演又見吹烟，一支小雨傘等曲目，古箏班優雅動聽表演，活動也頒發15年優良教師獎，15年優良教育志工獎。

慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展。圖／慈濟基金會提供
慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展。圖／慈濟基金會提供
慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展。圖／慈濟基金會提供
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慈濟志玄文教基金會終身學習清水社教中心，今天舉行15周年成果展。圖／慈濟基金會提供
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