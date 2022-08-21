登革熱進入流行期 嘉義縣衛生局推科技滅蚊GIS決策平台

登革熱進入流行期，嘉義縣衛生局今天發動「科技滅蚊」在和興國小舉行科技滅蚊e點通，透過「嘉義縣登革熱防疫資訊GIS決策平台」，掌握高風險區域、強化風險點列管及分析疫情，防堵登革熱疫情發生。

「最近常下雨，積水容器要清理！」縣長翁章梁指出，登革熱是透過蚊子傳染，請民眾多加巡視居家戶內外環境，尤其最近常下雨，容易孳生病媒蚊，若出現皮下出血、發燒、全身痠痛等症狀要特別注意，感染將對人體健康產生威脅。

嘉義縣發動各鄉鎮市社區志工加入「清淨家園」落實巡、倒、清、刷登革熱防治計畫行列，結合衛生所、清潔隊執行病媒蚊防治工作，走透鄉鎮市村里水溝、廢棄場域、建築工地及家戶等全面巡查。

今年嘉義縣衛生局結合科技滅蚊，透過平板或手機回傳病媒蚊密度調查資訊，經系統分析掌握高風險區域，進行列管及疫情分析，以利快速介入防治策略，積極防堵疫情發生。

衛福部疾病管制署南區管制中心科長李珍儀指出，中部地區已出現首例本土登革熱案例，截至8月也發現20例境外案例，登革熱疫情不容忽視，嘉義縣衛生團隊局用防治登革熱資訊決策平台，有效、精準掌握疫情防治登革熱。

衛生局長趙紋華說，國內已進入登革熱流行期，溼熱與積水環境，是病媒蚊孳生的最大關鍵，登革熱防治原則「以清除孳生源為主」，做好室內外積水容器「巡、倒、清、刷」，才能避免病媒蚊孳生。