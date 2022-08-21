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國民黨嘉市黨部外遭貼「假訪中真賣台」 藍：多慮了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
基進黨嘉市黨部人員今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語，最後一張被清潔隊撕掉。記者林伯驊／攝影
基進黨嘉市黨部人員今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語，最後一張被清潔隊撕掉。記者林伯驊／攝影

國民黨副主席夏立言訪中國大陸今天正式開始行程，台灣基進黨嘉市議員參選人翁渙瑤、洪瑋庭今一早7點到國民黨嘉市黨部，在外面電線桿貼上「賣台近了」、「假訪中，真賣台」等標語；已有部分標語隨即被撕下，國民黨嘉市黨部回批，賣台多慮了，戰爭才可能近了。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，此很明顯是選舉造勢活動之一，夏副主席並還沒確定和陸官方見面，國民黨立場也很清楚，會基於台灣主權堅持、生命財產安全，所以「賣台是多慮了，戰爭才是很可能發生」。

據了解，基進黨在吳鳳南路、大業路口，及轉入大業路後，沿路共張貼3處標語，其中黨部門口電線桿上的隨機就被撕掉；吳鳳南路上第二警分局對面的「賣台近了」標語，於中午被市府清潔隊拆掉。

嘉市議員參選人兼基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤說，已經傳出夏立言要與國台辦主任劉結一會面，這根本就是「假訪中，真賣台！」於是效仿基督教標語，在國民黨嘉市黨部周圍，掛起警示標語，就是要提醒市民，「國民黨的所作所為就是在賣台，國民黨此行去中國，代表的就是賣台近了」。

翁渙瑤表示，掛標語盼提醒台灣人民，在對岸時時刻刻都在恫嚇台灣的同時，我們自己也要保有警覺意識，因為中國的滲透是無所不在，而地方議員。

基進黨嘉市議員參選人洪瑋庭指出，過去常在路上看到的宗教標語，那是本於宗教的信仰出發，因此也要提醒國民黨不要再把「親中」、「舔共」當作信仰，台灣海峽沒有加蓋，如果中國大陸是內心的想望，那就回去。

基進黨嘉市黨部人員今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語，已遭拆除。記者林伯驊／攝影
基進黨嘉市黨部人員今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語，已遭拆除。記者林伯驊／攝影
基進黨嘉市議員參選人、台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供
基進黨嘉市議員參選人、台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供
基進黨嘉市議員參選人、台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供
基進黨嘉市議員參選人、台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供
基進黨嘉市議員參選人、台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供
基進黨嘉市議員參選人、台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤，今上午到國民黨嘉市黨部周圍貼「賣台」等標語。圖／台灣基進黨嘉市黨部提供

國民黨 議員 基進黨

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