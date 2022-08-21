照顧弱勢學子 康那香老董戴榮吉已捐1500輛單車

康那香企業董事長戴榮吉，今上午結合國際獅子會300-D1區等社團捐贈200輛單車及安全帽、助學金1000元給200名雲嘉南各家扶中心升國一弱勢學子，已90歲戴榮吉長期照顧弱勢學子，15年來捐贈單車逾1500輛，愛心令人感動。

戴榮吉為感念父親戴吉成立的戴竹基金會，今上午在戴的故居台南市將軍區「牛園」，舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，除南市南、北家扶173名學童及北門高中、台南二中、將軍國中小等多所學校受惠，而自去年起戴榮吉並連結獅子會等資源將愛心加倍，各捐給南北家扶及雲林家扶、嘉義家扶國一新生共200輛單車。

台南市長黃偉哲也出席感謝戴榮吉長年來對弱勢家庭關懷，疫情期間更慷慨提供口罩等防疫物資。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，民國86年戴榮吉夫婦因參與獅子會與家扶結緣開始認養家扶兒，2008年金婚紀念日，首次慨贈105輛腳踏車及助學金作為對弱勢兒少賀禮，單車傳愛活動則已辦理15年，歷年捐贈單車已逾1500輛。

今年除捐贈200輛單車及安全帽、助學金1000元給雲嘉南升國一學子，戴榮吉也捐贈北台南家扶69名升小一學童書包文具禮盒及助學金，還有他曾就讀過的北門高中、台南二中清寒子弟及將軍區將軍國中，漚汪、將軍、長平、苓和、鯤鯓等5所國小，今年新增佳里區佳里、信義、仁愛、延平、子龍、塭內、通興及佳興等八校，捐贈金額逾100萬餘元，歷年捐款逾2000萬元。

戴榮吉也分享自己受日式教育，深覺品格、道德教育重要，頒獎時特別期勉受獎學生成功的要件就是要誠實、守信用，同時叮嚀孩子們要抱持著感恩心情。

曾領受過單車的學生楊筱君會中特別致贈親手畫作一幅，另名家扶學生蘇泓舉自己設計光雕腳踏車並以三D列印組裝實體作感謝戴榮吉夫婦長期照顧弱勢學子。