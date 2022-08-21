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「幹譙阿嬤」出院了！ 車友發想放阿嬤人形立牌在阿婆灣

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
車友凃建名是「幹譙阿嬤」陳富的乾孫子，親如親人的情感，已認識25年。圖／凃建名提供
車友凃建名是「幹譙阿嬤」陳富的乾孫子，親如親人的情感，已認識25年。圖／凃建名提供

日前傳肺炎昏迷進加護病房，嘉義縣台3線知名阿婆灣柑仔店的「幹譙阿嬤」陳富阿嬤，昨天身體狀況已穩定，從聖馬爾定醫院出院回番路鄉安養中心休養，車友凃建名得知相當開心直說：終於放心能出門放鬆一下了！

「有聽她的話都騎很久！」車友凃建名說，陳富阿嬤是我的乾阿嬤，如親人，從1998年開始騎重機，騎車去台三線認識「幹譙阿嬤」至今已25年了，阿嬤看著很多騎士長大，一路看他結婚生子，昨天阿嬤出院回安養院了，終於放下心了，很感謝日前車友一同集氣。

翁姓重機車友提出想製作「幹譙阿嬤」的一比一人形立牌，他說，2020年後阿嬤都在安養院休養，現在上阿婆灣都見不到阿嬤，非常想念她，有此發想是因爲陳富阿嬤是台三線精神象徵，用國罵告誡車友「騎卡慢ㄟ」時刻守護提醒車友。

陳富孫子劉家睿說，安養院昨天接阿嬤出院了，謝謝這段時間大家關心，阿嬤因臥床一周雙腳無力，目前行動不便需坐輪椅，跟阿嬤通電話時，聽到阿嬤中氣十足、精神狀況良好，放心不少，對於車友提出擺放陳富阿嬤人形立牌在阿婆灣柑仔店，劉家睿說怕阿嬤看板遭破壞，若車友有拿去，他們也可以幫忙車友保管放在店內。

嘉義縣台3線知名阿婆灣柑仔店的「幹譙阿嬤」陳富阿嬤，深受重機車友喜愛。圖／凃建名提供
嘉義縣台3線知名阿婆灣柑仔店的「幹譙阿嬤」陳富阿嬤，深受重機車友喜愛。圖／凃建名提供

阿嬤 安養院 台三線

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