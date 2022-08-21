「幹譙阿嬤」出院了！ 車友發想放阿嬤人形立牌在阿婆灣

日前傳肺炎昏迷進加護病房，嘉義縣台3線知名阿婆灣柑仔店的「幹譙阿嬤」陳富阿嬤，昨天身體狀況已穩定，從聖馬爾定醫院出院回番路鄉安養中心休養，車友凃建名得知相當開心直說：終於放心能出門放鬆一下了！

「有聽她的話都騎很久！」車友凃建名說，陳富阿嬤是我的乾阿嬤，如親人，從1998年開始騎重機，騎車去台三線認識「幹譙阿嬤」至今已25年了，阿嬤看著很多騎士長大，一路看他結婚生子，昨天阿嬤出院回安養院了，終於放下心了，很感謝日前車友一同集氣。

翁姓重機車友提出想製作「幹譙阿嬤」的一比一人形立牌，他說，2020年後阿嬤都在安養院休養，現在上阿婆灣都見不到阿嬤，非常想念她，有此發想是因爲陳富阿嬤是台三線精神象徵，用國罵告誡車友「騎卡慢ㄟ」時刻守護提醒車友。