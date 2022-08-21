台南第19個惜食平台設置 化小愛為大愛

台南市第19個惜食平台今天在東區虎尾寮市場設置，市長黃偉哲表示，透過惜食平台，不但幫助了需要幫助的人，還減少了廚餘，讓資源不浪費，希望透過食材傳愛，達到惜食愛物、地球永續的目的。

黃偉哲在惜食平台啟用儀式上感謝佑生產業董事長陳佑生捐贈大冰箱，放置食材，他說，這些食材可能略有瑕疵或是賣不出去、不宜久放，透過惜食平台就可讓資源不浪費，幫助更多需要幫助的人。

他表示，這是台南市第19個惜食平台，藉著惜食平臺的冰箱，讓人感到人心是熱的，而虎尾寮市場愛心惜食平台能夠建置，也要感謝虎尾寮市場自治會長林子佳、台南都志願服務協會理事長鄭女勤以及各攤商全力努力。

黃偉哲說，惜食平台藉由公私協力，發揮資源不浪費、垃圾不增加，並將食材提供給有需要的人，實現3贏，使民眾藉由小小的善意舉動增進社會公益，讓分享食材不只傳愛社區，更達到惜食愛物、地球永續的目的。

社會局指出，愛心惜食平台是市長黃偉哲重要政見之一，社會局媒合鄰近社福團體或社區供餐據點，以市場攤商或民眾捐贈的食材作為補充，各市場捐贈的食材種類多樣，除蔬菜水果，也有生鮮魚肉類或部分熟食。

惜食平台不僅提升食材價值，減少資源浪費，讓食材成為傳遞善意的美物，讓弱勢民眾感受社區溫暖，在施與受的過程中形成善的循環。