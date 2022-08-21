台南永康區新行街道路下陷 今晨修復通車

台南市永康區新行街66號路面發生路面下陷，造成停放路側一輛轎車輪胎陷落坑洞，經台南市政府工務局漏夜搶修，已在今凌晨1時修復完成，目前已恢復通行。

台南市政府故工務局說，昨接獲通報新行街66號前路面下陷事故，市府副秘書長邱忠川立即指揮調度警察局、永康區公所、水利局、工務局及管線等單位進駐發生地點，並調派搶修搶險廠商抵達現場進行搶修，也設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施。

工務局表示，下陷車輛通報後吊起，經永康區公所調派機具開挖，確認為連接道路側溝及雨水箱涵的橫向連通管脫落造成。