台南永康區新行街道路下陷 今晨修復通車
台南市永康區新行街66號路面發生路面下陷，造成停放路側一輛轎車輪胎陷落坑洞，經台南市政府工務局漏夜搶修，已在今凌晨1時修復完成，目前已恢復通行。
台南市政府故工務局說，昨接獲通報新行街66號前路面下陷事故，市府副秘書長邱忠川立即指揮調度警察局、永康區公所、水利局、工務局及管線等單位進駐發生地點，並調派搶修搶險廠商抵達現場進行搶修，也設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施。
工務局表示，下陷車輛通報後吊起，經永康區公所調派機具開挖，確認為連接道路側溝及雨水箱涵的橫向連通管脫落造成。
為達成盡速恢復通車目標，工務局調派廠商修復連通管脫落處並灌注CLSM(控制性低強度回填材料)，同步由工務局瀝青廠載運砂石及壓路機，請廠商乾拌水泥回填並分層碾壓以確保道路品質，經漏夜施工已於凌晨1時許完成搶修，開放通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言