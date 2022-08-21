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探訪最強女鬼獲好評 南市府續推走讀行程

中央社／ 台南21日電

台南市政府觀光旅遊局在俗稱鬼月的農曆7月舉辦「探訪台灣最強女鬼陳守娘」走讀行程，4梯次活動獲不少好評，觀旅局指出，將繼續以在地故事規劃兼具文化深度及觀光旅遊路線。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧今天告訴中央社記者，此次設計路線導覽從陳守娘出生地辜婦媽廟出發，循傳說中意圖染指陳守娘的師爺辦公處經歷廳（東市場），及陳守娘守節受辱、不甘枉死和廣澤尊王鬥法等相關地點，最後到孔廟節孝祠找尋陳守娘牌位。

郭貞慧表示，行程中帶遊客深入感受在地傳說故事，也透過雙腳走讀，看看台南舊城區的前世今生，雖然鬼故事在早年讓大家避之唯恐不及，但隨著時代演進，這些題材反而引起很多人興趣，4梯次幾乎都是開放報名不久就額滿，除了在地民眾，也有專程從台北、高雄等地來參加的遊客，獲得不少好評。

郭貞慧說，來自台北的廖姓女子就分享，當初是從媒體得知消息，和朋友約好一起搭車到台南參加走讀活動，以往到台南大多是吃美食，逛安平或是中西區等比較熱門的觀光景點，這次活動安排路線是從來沒有走過的，加上故事襯托，感覺非常有趣。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早開發的地區，充滿各種故事，清末台灣四大奇案中，就有三大案發生在台南，其中林投姐復仇與陳守娘大戰廣澤尊王，更是早年台南人耳熟能詳的鬼故事，只是早年因為對鬼神的禁忌，大家比較少提起。

黃偉哲指出，最近殭屍展引起風潮，觀旅局以陳守娘故事為背景規劃遊程，讓外地遊客與在地年輕族群有機會透過鬼故事導引，看見台南豐富文化內涵。

郭貞慧表示，觀旅局將繼續爬梳與台南有關的故事，開闢兼具文化深度及觀光旅遊的路線。

台南市長 黃偉哲 孔廟

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