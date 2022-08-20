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首場大客車徵才 順利媒合百位駕駛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
公路總局舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，期望紓解客運業者駕駛荒。圖／嘉義區監理所提供
公路總局舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，期望紓解客運業者駕駛荒。圖／嘉義區監理所提供

為協助客運業者延攬及培育營業大客車駕駛人才，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員工作，公路總局今天於嘉義市轉運中心2樓大廳舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，現場10家客運公司、3個職（駕）訓諮詢單位設立攤位，上午順利媒合100多人加入駕駛行列。

徵才活動由交通部公路總局副總工程司劉雅玲，嘉義區監理所所長黃萬益及嘉義市公共汽車客運商業同業公會理事長蔡政哲等帶領，共同為活動揭開序幕，現場氣氛熱絡，截至中午，已成功媒合約100人加入駕駛行列。

公路總局組長梁郭國表示，為提高民眾投入職場意願，這次補助方案包含「育才補助」，任職滿3個月有駕駛訓練費用（小客車逕升大客車最高可拿1萬4500元，大貨車升大客車最高1萬3500元）及生活津貼補助（小客車逕升有8週4萬7600元、大貨車逕升有5週2萬9750元），任職滿6個月及1年時，再發給各3萬元的「留才補助」，補助金額最高可拿12萬元。

實際補助規定，以公路總局發布的「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案補助要點」為準。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，藉由這次「攬才、育才、留才」的方案規劃，期望能紓解客運業者普遍面對的駕駛荒，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾，把握機會，為自己或周遭親友創造利多又幸福的工作。

公路總局舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，期望紓解客運業者駕駛荒。圖／嘉義區監理所提供
公路總局舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，期望紓解客運業者駕駛荒。圖／嘉義區監理所提供
公路總局舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，期望紓解客運業者駕駛荒。圖／嘉義區監理所提供
公路總局舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，期望紓解客運業者駕駛荒。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 交通部 徵才 客運

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