林內「木瓜節」亮點是他們 一登台掌聲如雷

雲林縣林內鄉農會今天舉辦年度盛事「木瓜節」，推銷自有品牌「紅透台灣」主力農產品木瓜，全國商業總會理事長許舒博一口氣購買400箱拉升買氣，隨後頒發今年「木瓜王」，由去年得主李樹勳蟬聯，熱鬧喜慶中，來自北部的「玩風樂團」也高唱自創曲紅透台灣送給農會。

農會昨天舉辦木瓜評鑑，有50件參賽，果實大小、果形、顏色、風味、口感、水分、甜度、產銷履歷均是評分項目；總幹事黃國洲說，今年雨水充足，雖開花期遇雨，又天氣炎熱影響產量，不過品質更甚，最高甜度15.7，平均則有14、15度。

52歲李樹勳7年前棄商轉農，受身邊親友影響，投入木瓜栽種，從最初的門外漢，一路向其他果農請教、上課進修精進栽種方法，二度獲選林內木瓜王。

李樹勳感謝農會輔導，包括生產履歷、減少施肥與減少農藥等，近年也施行無農藥防治，對自產木瓜相當有信心，去年、今年都是木瓜王，他始終保持平常心，能連莊直呼「真開心！」

由農委會前主委林享能、前交通部長陳世圯、高速公路局前副局長吳木富、行政院主計處前組長李茂基等16人，在玩風樂團團長林新忠帶領下，今天風塵僕僕至林內鄉演奏薩斯風，帶來多首經典曲及自創曲，精彩表演，台下掌聲如雷。