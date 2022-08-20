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林內「木瓜節」亮點是他們 一登台掌聲如雷

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
前交通部長陳世圯（左）、前農委會主委林享能（右）是玩風樂團團員，退休後一起鑽研薩克斯風，經常受邀演出。記者陳苡葳／攝影
前交通部長陳世圯（左）、前農委會主委林享能（右）是玩風樂團團員，退休後一起鑽研薩克斯風，經常受邀演出。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉農會今天舉辦年度盛事「木瓜節」，推銷自有品牌「紅透台灣」主力農產品木瓜，全國商業總會理事長許舒博一口氣購買400箱拉升買氣，隨後頒發今年「木瓜王」，由去年得主李樹勳蟬聯，熱鬧喜慶中，來自北部的「玩風樂團」也高唱自創曲紅透台灣送給農會。

農會昨天舉辦木瓜評鑑，有50件參賽，果實大小、果形、顏色、風味、口感、水分、甜度、產銷履歷均是評分項目；總幹事黃國洲說，今年雨水充足，雖開花期遇雨，又天氣炎熱影響產量，不過品質更甚，最高甜度15.7，平均則有14、15度。

52歲李樹勳7年前棄商轉農，受身邊親友影響，投入木瓜栽種，從最初的門外漢，一路向其他果農請教、上課進修精進栽種方法，二度獲選林內木瓜王。

李樹勳感謝農會輔導，包括生產履歷、減少施肥與減少農藥等，近年也施行無農藥防治，對自產木瓜相當有信心，去年、今年都是木瓜王，他始終保持平常心，能連莊直呼「真開心！」

由農委會前主委林享能、前交通部長陳世圯、高速公路局前副局長吳木富、行政院主計處前組長李茂基等16人，在玩風樂團團長林新忠帶領下，今天風塵僕僕至林內鄉演奏薩斯風，帶來多首經典曲及自創曲，精彩表演，台下掌聲如雷。

玩風樂團顧問、台大生物產業傳播暨發展學系教授林如森說，該團最高齡87歲，平均年齡80歳，最大特色是成員均是從中央政府退休的官員，且都有街頭藝人證照，他們退休後回歸生活，活到老、學到老，自娛娛人，分享美妙樂章，精神令人感動。

雲林縣林內鄉農會「紅透台灣」木瓜紅甜可口。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會「紅透台灣」木瓜紅甜可口。記者陳苡葳／攝影
玩風樂團團員均是從中央政府退休的官員，每個人都有街頭藝人證照，今天受邀到林內木瓜節演奏薩克斯風，博得滿堂彩。記者陳苡葳／攝影
玩風樂團團員均是從中央政府退休的官員，每個人都有街頭藝人證照，今天受邀到林內木瓜節演奏薩克斯風，博得滿堂彩。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「木瓜王」由去年得主李樹勳（右）蟬聯，副縣長謝淑亞（左）頒獎祝賀。記者陳苡葳／攝影
雲林林內「木瓜王」由去年得主李樹勳（右）蟬聯，副縣長謝淑亞（左）頒獎祝賀。記者陳苡葳／攝影

農會 樂團 產銷履歷

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