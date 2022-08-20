重回石榴車站風光 走讀情境特展觀歷史也能當文青
雲林斗六石榴火車站保存的木造候車亭及辦公室是珍貴文化資產，2006年登錄歷史建築並修復，該站是無人車站只停區間車，很少有人停留探訪，為喚起民眾記憶，縣府活化空間策辦「石榴‧流光」文化棧特展，常設開放。
石榴火車站有「最美木造驛站」之稱，除了既有的台鐵局縱貫線招呼站及候車月台，日治時期建造的木構候車亭與辦公室仍完好保存至今，在縣議員周秀月與社區居民努力下已登錄歷史建築。
文化觀光處表示，石榴車站早期功能是載運開採原料，創站3年一度廢站，後來居民請願後變成火車站，也一路從原先的三等站，變成簡易站，也因應軍方需求，曾以「石碴支線」延長到大埔溪河岸開採石碴。
文觀處說，石榴車站因應每個時代需求，逐漸變成今日的無人招呼站，但僅有區間車停靠，乘車人數也愈來愈少，歷史故事更逐漸被淡忘，藉由觀展，民眾除能與當地耆老對談歷史，也可飽覽小站鐵道文學、交流車站故事，另規畫微冊角落書籍區，隨手走讀文化驛站，在地學習。
石榴火車站距離斗六市區僅5分鐘車程，辦公室、候車亭展示文物區，且有鐵道情境布置，今開展首日吸引不少人前來探訪，未來持續以常設展方式開放參觀，民眾可隨時前來認識這座隱身都市的小站故事。
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