快訊

血氧下降…不捨家人心碎 傳余苑綺盼「最後只要先生在場」

生產台灣首片衛生棉 88歲康那香董座還在研發

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香董事長戴榮吉（右）分享，市長黃偉哲到場致意。圖／台南市府提供
台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香董事長戴榮吉（右）分享，市長黃偉哲到場致意。圖／台南市府提供

台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香企業董事長戴榮吉分享「罩得住一世人的愛」，市長黃偉哲到場感感戴榮吉董事長率康那香團隊，在新冠疫情爆發時，挺身而出，加入口罩國家隊，為國人提供優質的防護口罩，並捐贈口罩，用行動力挺政府防疫工作，讓第一線防疫人員無後顧之憂。

戴榮吉說康那香是大哥戴再生在1969年成立的，是第一個國產衛生棉公司，但隨著進口衛生棉大舉進攻，國產品牌失去優勢，1983年戴榮吉離開營造公司，回家接下瀕臨倒閉邊緣的康那香企業，從門外漢一頭鑽進了女性生理用品的世界。

戴榮吉為了重整企業體質，除了高薪挖角、對公司進行組織改造之外，也大幅提升生產的硬體設備，找出康那香的優、缺點，揚長避短，3年內就讓康那香企業轉虧為盈。他創造了許多的第一，台灣第一片濕紙巾，第一片衛生棉，還有第一片口罩，第一片紙尿布都是戴榮吉做的。

戴榮吉分享從小就愛讀書，「受教育，是草地囝仔翻身的本錢。」他時常鼓勵小孩：「書若讀好，就有能力賺錢，就可以成為自立自強的自強戶。」他小學受日本教育，從不忘老師曾說的：「媽媽、爸爸、老師講的話是對的，一定要聽；人一定要誠實，誠實就有很多朋友。每一個朋友都願意幫忙你，事業就會成功。」

戴榮吉說現今想起來，孝順父母，好好念書，好像不是什麼了不起的生命箴言，但是，素樸的教誨卻是戴榮吉覺得終生受用的生命教育。

戴榮吉經營康那香數十年來，秉持的是「誠信」與「圓滿」的企業精神，堅信「創新研發不能停，一停就輸了」，他說：「知識要放腦袋裡，遇到事情自然會跑出來解決問題。」要以勇於解決問題及善盡責任建立企業的典範。

黃偉哲表示，康那香企業不僅提供在地工作機會，戴榮吉董事長更長期回饋社會、公益行善，不僅疫情期間多次捐贈口罩物資，更力挺市府政策「登月計畫」的辦理，提供衛生棉給弱勢及偏鄉女性生理期免費使用，所帶領的康那香團隊為台南市經濟、防疫及福利等社會貢獻，為企業家的表率。

勞工局長王鑫基說，透過「向企業家學習」系列講座，分享企業家堅毅精神與專業的堅持，希望鼓舞更多在職場上努力奮鬥的人勇敢逐夢，下一場9月17日邀請光洋應用材料科技董事長馬堅勇談「一馬當先，翻轉乾坤」。

台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香董事長戴榮吉（右）分享，市長黃偉哲到場致意。圖／台南市府提供
台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香董事長戴榮吉（右）分享，市長黃偉哲到場致意。圖／台南市府提供

衛生棉 口罩 台南

延伸閱讀

AI人工智慧黑客松交流 黃偉哲：攜手民間提升城市競爭力

烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊 鼓勵戶外運動

台南曾文溪排水第十號橋改建通車 將減少淹水橋梁封閉

影／選戰破百日 黃偉哲與參選人黄肇輝推「民主推車」

相關新聞

台南永康路有天坑？1.5公尺寬坑洞卡車輪 市府要查原因

台南市永康區新行街64號旁平坦路面下午3點20分左右突然塌陷、約1.5公尺寛的大坑洞露出地下管線，造成停放路邊的轎車左前...

8旬嬤紀念亡夫...每年祂忌日都捐款 51年來捐千餘萬元

台南87歲陳楊麗蓉阿嬤行善紀念亡夫，51年來省吃儉用、未曾間斷捐款1千多萬家扶陸續幫助568個弱勢，「一個她幫了568個...

生產台灣首片衛生棉 88歲康那香董座還在研發

台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香企業董事長戴榮吉分享「罩得住一世人的愛」，市長黃偉哲到場感感戴榮吉董事長率康...

台南白河石灰文教園區揭幕 期待持續營造成打卡新亮點

台南白河文史工作者組成店仔口文教協會，以在地古早石灰產業為主體，在仙草里志昌石灰工廠旁打造「白河石灰產業文化教育園區」，...

台南改裝車輛呼嘯山區 監警環聯合取締噪音違規改裝

台南經常有改裝車輛呼嘯山區，吵雜噪音引發民怨，台南市玉井警分局今天會同麻豆監理站、市府環保局及交通警察大隊在台3線楠西段...

台南歸仁團委會志工清洗200社區反射鏡 年洗1千多面

救國團台南歸仁區團委會曾月昭、黃仙品、柯榮一、方麗幸、楊月秀等8名志工今天前往歸仁區大潭、武東等里與長榮大學附近道路，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。