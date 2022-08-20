生產台灣首片衛生棉 88歲康那香董座還在研發

台南市「向企業家學習」系列講座今天邀請康那香企業董事長戴榮吉分享「罩得住一世人的愛」，市長黃偉哲到場感感戴榮吉董事長率康那香團隊，在新冠疫情爆發時，挺身而出，加入口罩國家隊，為國人提供優質的防護口罩，並捐贈口罩，用行動力挺政府防疫工作，讓第一線防疫人員無後顧之憂。

戴榮吉說康那香是大哥戴再生在1969年成立的，是第一個國產衛生棉公司，但隨著進口衛生棉大舉進攻，國產品牌失去優勢，1983年戴榮吉離開營造公司，回家接下瀕臨倒閉邊緣的康那香企業，從門外漢一頭鑽進了女性生理用品的世界。

戴榮吉為了重整企業體質，除了高薪挖角、對公司進行組織改造之外，也大幅提升生產的硬體設備，找出康那香的優、缺點，揚長避短，3年內就讓康那香企業轉虧為盈。他創造了許多的第一，台灣第一片濕紙巾，第一片衛生棉，還有第一片口罩，第一片紙尿布都是戴榮吉做的。

戴榮吉分享從小就愛讀書，「受教育，是草地囝仔翻身的本錢。」他時常鼓勵小孩：「書若讀好，就有能力賺錢，就可以成為自立自強的自強戶。」他小學受日本教育，從不忘老師曾說的：「媽媽、爸爸、老師講的話是對的，一定要聽；人一定要誠實，誠實就有很多朋友。每一個朋友都願意幫忙你，事業就會成功。」

戴榮吉說現今想起來，孝順父母，好好念書，好像不是什麼了不起的生命箴言，但是，素樸的教誨卻是戴榮吉覺得終生受用的生命教育。

戴榮吉經營康那香數十年來，秉持的是「誠信」與「圓滿」的企業精神，堅信「創新研發不能停，一停就輸了」，他說：「知識要放腦袋裡，遇到事情自然會跑出來解決問題。」要以勇於解決問題及善盡責任建立企業的典範。

黃偉哲表示，康那香企業不僅提供在地工作機會，戴榮吉董事長更長期回饋社會、公益行善，不僅疫情期間多次捐贈口罩物資，更力挺市府政策「登月計畫」的辦理，提供衛生棉給弱勢及偏鄉女性生理期免費使用，所帶領的康那香團隊為台南市經濟、防疫及福利等社會貢獻，為企業家的表率。