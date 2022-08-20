台南傳學生遭家暴 家防中心：輔導的舊案會密切關注

台南市傳出有學生遭到家暴，社會局緊急家庭訪問後，家庭暴力暨性侵害防治中心表示，是屬於舊案資料，該學生數年前曾遭父親家暴，家防中心介入後，近期未再發生，將密集訪視注意。

住台南永康區1名品學兼優的學生傳遭父親家暴，身體腹部、背部、大腿多處瘀傷，家屬及老師曾通報警方和社政單位，也曾聲請保護令。家防中心上午有家庭訪問，未在學生身上發現新傷勢。

家防中心人員表示，父親望子成龍管教嚴格，若孩子未達預期就會實施體罰，該學生2、3年前受暴時就讀國小，家防中心介入處理後，列為長期追蹤輔導個案，且依兒童及少年福利與權益保障法對父親開立親職教育課程32小時，也依職權協助兒少聲請家暴通常保護令。

社會局表示，透過輔導父親用正確方式建立規則，經追蹤，父親管教方式漸有調整，近期也將針對父親再次開立強制性親職教育30小時，持續提升父親管教技巧與強化親子正向互動。

社會局說，社工人員實地訪查進行安全評估，認定兒少照顧情況穩定暫無受暴疑慮，後續將密集訪視，確認兒少受照顧狀況。

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