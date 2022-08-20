台南改裝車輛呼嘯山區 監警環聯合取締噪音違規改裝

台南經常有改裝車輛呼嘯山區，吵雜噪音引發民怨，台南市玉井警分局今天會同麻豆監理站、市府環保局及交通警察大隊在台3線楠西段 370公里處「監警環聯合稽查」；共攔查各式車輛70輛，查獲12件違規改裝車輛告發或通知召回檢驗。

警方表示，共噪音檢測10輛，其中2輛不合格，開罰拼裝車輛未經核准領用牌證行駛1件、沒入非法改裝微型電動二輪車1輛、違法改裝車輛8件及無適格駕照3件總計12件。超過機動車輛噪音管制標準可處車輛所有人或使用人3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

車輛若有改裝車燈，排氣管(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知受檢。