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台南改裝車輛呼嘯山區 監警環聯合取締噪音違規改裝
台南經常有改裝車輛呼嘯山區，吵雜噪音引發民怨，台南市玉井警分局今天會同麻豆監理站、市府環保局及交通警察大隊在台3線楠西段 370公里處「監警環聯合稽查」；共攔查各式車輛70輛，查獲12件違規改裝車輛告發或通知召回檢驗。
警方表示，共噪音檢測10輛，其中2輛不合格，開罰拼裝車輛未經核准領用牌證行駛1件、沒入非法改裝微型電動二輪車1輛、違法改裝車輛8件及無適格駕照3件總計12件。超過機動車輛噪音管制標準可處車輛所有人或使用人3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。
車輛若有改裝車燈，排氣管(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知受檢。
玉井分局長林獻力表示，台3線、台20線及台84線等路段每逢假日皆湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛引起環境噪音令人反感，影響社區安寧秩序，分局每月洽請麻豆監理站及環保局至轄區執行防制車輛改裝聯合稽查工，並請交大出動警用大型重機車配合攔查取締，請車主知法守法，勿任意改裝車輛，確保山區居民生活安寧及用路人交通安全。
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