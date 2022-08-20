AI人工智慧黑客松交流黃偉哲：攜手民間提升城市競爭力

台南市政府今天在C-Hub 成大創意基地舉行「2022 台南AI 智慧城市人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，提供出題者與解題團隊有互相討論交流的空間，活動經過 6-8 月出題徵選、出題評審、解題徵求等階段，目前已有30 組團隊報名，並參與今日交流活動對出題細節有更深入的瞭解。

市長黃偉哲表示，感謝並鼓勵來自民間的各方好手齊聚一堂，透過 AI 人工智慧黑客松，共同構思台南城市治理的解決方案，也期許市府團隊持續集結民間智慧，秉持自由、平等及開放的黑客精神，攜手民間創意提升都市競爭力。

黃偉哲表示示過去台南市登革熱疫情、0206 地震都有應用到科技的幫助，今天的題目都很有意義，特別是衛生局「AI 說話術·篩檢有保固」更有機會來促成高齡長者疫苗的施打率，這場活動促成各項創新資源的鏈結與共創，集結眾人之智，相信可以激盪出多樣的合作型態、亮眼的決解方案。

台南市政府與華碩集團之華碩雲端、台灣智慧雲端服務(台智雲)、成功大學數位生活科技研發中心共同合辦，以「智慧防疫、智慧觀光、智慧交通」為主題，向市民及市府團隊徵求可透過科技改善的市政課題，並進一步邀請新創團隊運用 AI 科技解題。

今日所舉辦的交流活動提供一個平台讓出題者、解題者、及華碩集團、成功大學及市府團隊等各方面對面的討論，會後活動亦會搭配一系列的線上研討課程，讓大家除看見問題核心外，也能運用國家所提供的資源進行實作驗證，一起創造改變，將讓台南市的智慧城市建設邁進一程。

前行政院政務委員、現任成功大學資訊工程系郭耀煌特聘教授，也是本次活動的評審長，肯定台南市政府與華碩集團的合作，更高興有機會能善用學界的力量，在黑客松活動導入AI 智慧的數位應用課程，讓公部門、市民及資訊

人員了解數位生活科技應用的多樣性及可行性，他認為這對年輕學子而言，是一個很好的實務學習機會，市政府與科技產業的持續合作將有利於知識經濟的群落形成，促進創新服務產業升級，打造台南市為創意人的新故鄉。

研究發展考核委員會主委戴偉峻表示，本次活動經過評審最終選出智慧人流熱區地圖、無人機空拍影像 AI 辨識智慧交通理系統、道路挖掘案件圖像資料輔助辨識 、路見不平 AI 相助、基於影像辨識之主幹道號誌控制系統景點辨

識、南市觀光引導 App、古蹟參觀民眾客群分析、巡倒清刷 AI 相巡、AI 說話術·篩檢有保固等 10 題，且同時有 30 組團隊來報名解題，對於最終結果有高度期待。