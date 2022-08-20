快訊

「爸爸絕對不會放棄妳」余天淚崩喊話 余苑綺回應了

蔣萬安立院質詢也很有禮貌 不爆粗口原因是「她」

AI人工智慧黑客松交流黃偉哲：攜手民間提升城市競爭力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府今天在C-Hub 成大創意基地，舉行AI 智慧城市人才共創應用黑客松出題解題交流活動。圖／台南市府提供
台南市府今天在C-Hub 成大創意基地，舉行AI 智慧城市人才共創應用黑客松出題解題交流活動。圖／台南市府提供

台南市政府今天在C-Hub 成大創意基地舉行「2022 台南AI 智慧城市人才共創應用黑客松」出題解題交流活動，提供出題者與解題團隊有互相討論交流的空間，活動經過 6-8 月出題徵選、出題評審、解題徵求等階段，目前已有30 組團隊報名，並參與今日交流活動對出題細節有更深入的瞭解。

市長黃偉哲表示，感謝並鼓勵來自民間的各方好手齊聚一堂，透過 AI 人工智慧黑客松，共同構思台南城市治理的解決方案，也期許市府團隊持續集結民間智慧，秉持自由、平等及開放的黑客精神，攜手民間創意提升都市競爭力。

黃偉哲表示示過去台南市登革熱疫情、0206 地震都有應用到科技的幫助，今天的題目都很有意義，特別是衛生局「AI 說話術·篩檢有保固」更有機會來促成高齡長者疫苗的施打率，這場活動促成各項創新資源的鏈結與共創，集結眾人之智，相信可以激盪出多樣的合作型態、亮眼的決解方案。

台南市政府與華碩集團之華碩雲端、台灣智慧雲端服務(台智雲)、成功大學數位生活科技研發中心共同合辦，以「智慧防疫、智慧觀光、智慧交通」為主題，向市民及市府團隊徵求可透過科技改善的市政課題，並進一步邀請新創團隊運用 AI 科技解題。

今日所舉辦的交流活動提供一個平台讓出題者、解題者、及華碩集團、成功大學及市府團隊等各方面對面的討論，會後活動亦會搭配一系列的線上研討課程，讓大家除看見問題核心外，也能運用國家所提供的資源進行實作驗證，一起創造改變，將讓台南市的智慧城市建設邁進一程。

前行政院政務委員、現任成功大學資訊工程系郭耀煌特聘教授，也是本次活動的評審長，肯定台南市政府與華碩集團的合作，更高興有機會能善用學界的力量，在黑客松活動導入AI 智慧的數位應用課程，讓公部門、市民及資訊

人員了解數位生活科技應用的多樣性及可行性，他認為這對年輕學子而言，是一個很好的實務學習機會，市政府與科技產業的持續合作將有利於知識經濟的群落形成，促進創新服務產業升級，打造台南市為創意人的新故鄉。

研究發展考核委員會主委戴偉峻表示，本次活動經過評審最終選出智慧人流熱區地圖、無人機空拍影像 AI 辨識智慧交通理系統、道路挖掘案件圖像資料輔助辨識 、路見不平 AI 相助、基於影像辨識之主幹道號誌控制系統景點辨

識、南市觀光引導 App、古蹟參觀民眾客群分析、巡倒清刷 AI 相巡、AI 說話術·篩檢有保固等 10 題，且同時有 30 組團隊來報名解題，對於最終結果有高度期待。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，很榮幸與台南市政府合辦 AI 智慧城市黑客松，全力支援提供雲端服務和 AIHPC 運算，幫助團隊應用於解題的試驗，肯定透過多方參與 AI 智慧城市的場域實驗，將可加速推動 AI 技術和應用落地，以公私協力共同打造台南 AI 智慧城市

台南市府今天在C-Hub 成大創意基地，舉行AI 智慧城市人才共創應用黑客松出題解題交流活動。圖／台南市府提供
台南市府今天在C-Hub 成大創意基地，舉行AI 智慧城市人才共創應用黑客松出題解題交流活動。圖／台南市府提供

AI 台南

延伸閱讀

烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊 鼓勵戶外運動

台南曾文溪排水第十號橋改建通車 將減少淹水橋梁封閉

影／選戰破百日 黃偉哲與參選人黄肇輝推「民主推車」

影／小小志工學習營結訓 黃偉哲頒獎勉勵繼續回饋社會

相關新聞

8旬嬤紀念亡夫...每年祂忌日都捐款 51年來捐千餘萬元

台南87歲陳楊麗蓉阿嬤行善紀念亡夫，51年來省吃儉用、未曾間斷捐款1千多萬家扶陸續幫助568個弱勢，「一個她幫了568個...

台南資源回收獎金分配不均 挨批

台南市環保局資源回收獎金分配給清潔隊員每人僅500到1000元，但局長、科長等主管卻能領3000元以上，議員呂維胤昨天質...

台南歸仁團委會志工清洗200社區反射鏡 年洗1千多面

救國團台南歸仁區團委會曾月昭、黃仙品、柯榮一、方麗幸、楊月秀等8名志工今天前往歸仁區大潭、武東等里與長榮大學附近道路，大...

嘉市議會號召捐血 目標3千袋解血荒

嘉義市議會今天在議長莊豐安等人號召下，前往嘉義市捐血站捐血，莊豐安表示，去年號召各界獲熱烈迴響7天捐出2千2袋，今年時間...

影／台南關廟籃球協會發起連署 要求市府興建風雨球場

台南關廟籃球協會今天在歸仁體育公園風雨球場舉辦「議長盃關阜籃球三打三錦標賽」，熱愛籃球民眾組成50隊參賽；協會同時發起連...

73歲還想找工作！台南銀髮徵才500職缺 吸引800人應徵

為協助銀髮朋友重返職場，勞動部雲嘉南分署今天在台南永華國民運動中心舉辦銀髮就業徵才活動，包括王品集團、東東餐飲等多家知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。