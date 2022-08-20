台南白河石灰文教園區揭幕 期待持續營造成打卡新亮點

台南白河文史工作者組成店仔口文教協會，以在地古早石灰產業為主體，在仙草里志昌石灰工廠旁打造「白河石灰產業文化教育園區」，今天揭幕並舉辦入口意象暨公共藝術空間「枕頭山腳ㄟ灰窯」成果發表會，宣告白河再添深度旅遊的打卡新亮點。

店仔口文教協會為保留歷史記憶，讓民眾更瞭解石灰產業影響，商借志昌石灰工廠部分閒置空間，打造文化教育園區。今年初提出綠社區培力計畫社區環境改造工程「枕頭山腳ㄟ灰窯」案，獲市府都發局補助30萬元，建置入口意象暨公共藝術空間；以舊灰窯為原型製作「灰窯巨人」，搭配燒製過程使用的煤炭、石灰石，做成地景藝術枯山水，相當吸睛。

今天的成果發表會由舉人幼兒園學童以太鼓表演開場，協會理事長吳菁菁、都發局長莊德樑、白河區長董麗華、市議員張世賢、沈家鳳、白河國小校長楊淑敏、志昌石灰廠長林介仁都打扮成採礦工人，為灰窯巨人揭開幕，並在石灰石上簽名，永久存放灰窯巨人裡作為歷史見證。

白河關子嶺泥漿溫泉遠近馳名，富藏在枕頭山地底的石灰礦，是蔗糖製程重要原料。店仔口文教協會去年的石灰窯調查資料顯示：仙草里自1923年開礦，鼎盛時6家石灰工廠產量居全台之冠，從業人員3、4千人，形成山區小鎮繁榮景象。

1991年環保意識抬頭，製糖需求也大幅降低，政府禁止繼續開採石灰，白河居民的共同記憶──流籠、輕便車、三條白線已不復見。如今志昌、和興、珙榮等三家業者轉型加工精製石灰，用在焚化爐內壁等環保事業，其中只有志昌仍保留三口舊窯，成為文史工作者眼中的瑰寶。

莊德樑表示，今年共20單位通過綠社區培力計畫，期許店仔口文教協會爭取各方案經費，持續推動石灰產業文化保存。張世賢鼓勵協會持續推動年輕世代參與文化傳承。董麗華分享童年親眼見證「三條白線」的記憶，感謝協會記錄地方重要文史。吳菁菁分享環境改造過程的辛苦，強調這只是石灰文教園區的第一步，未來二三期營造將以維護現存舊灰窯安全、觀賞性為重點，使園區內容更豐富多元。