台南歸仁團委會志工清洗200社區反射鏡 年洗1千多面

救國團台南歸仁區團委會曾月昭、黃仙品、柯榮一、方麗幸、楊月秀等8名志工今天前往歸仁區大潭、武東等里與長榮大學附近道路，大街小巷清洗200多個反射鏡。

歸仁團委會近年每月都到社區清洗反射鏡，志工身影穿梭巷弄，清掃環境、擦拭路口反射鏡，被譽最美的風景；市長黃偉哲肯定志義工服務、照亮街道。

歸仁團委會認養歸仁區反射鏡清潔工作，每月出勤1至2次，每次擦拭上百面反射鏡，每年擦拭1千多面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全。