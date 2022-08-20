台南歸仁團委會志工清洗200社區反射鏡 年洗1千多面
救國團台南歸仁區團委會曾月昭、黃仙品、柯榮一、方麗幸、楊月秀等8名志工今天前往歸仁區大潭、武東等里與長榮大學附近道路，大街小巷清洗200多個反射鏡。
歸仁團委會近年每月都到社區清洗反射鏡，志工身影穿梭巷弄，清掃環境、擦拭路口反射鏡，被譽最美的風景；市長黃偉哲肯定志義工服務、照亮街道。
歸仁團委會認養歸仁區反射鏡清潔工作，每月出勤1至2次，每次擦拭上百面反射鏡，每年擦拭1千多面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全。
歸仁團委會總幹事郭江海表示，會長陳姿文、咨詢委員蔡慶賢、委員黃冠堯、陳富豪，活動組長雷東雨、連絡組長陳財發等人都固定參與，先後到沙崙、六甲、崙頂、看東、看西、許厝、大潭、武東、新厝等里協助清洗反射鏡。
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