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影／台南關廟籃球協會發起連署 要求市府興建風雨球場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影

台南關廟籃球協會今天在歸仁體育公園風雨球場舉辦「議長盃關阜籃球三打三錦標賽」，熱愛籃球民眾組成50隊參賽；協會同時發起連署，300球友拉起布條、高舉連署書訴求「我要關廟運動公園風雨球場」，要求市府在關廟文中二運動公園興建風雨球場，讓大家有安心打球、運動休閒及活動交流空間。

關廟籃球協會理事長黃志祥說，故理事長吳阜璋大力推廣，關廟打籃球風氣興盛，3年前成立籃協推廣籃球運動。會發起「我要關廟運動公園風雨球場」連署，是因目前關廟運動公園籃球場雖經修繕，但夏季炎熱常有雷陣雨，冬季氣溫又冷暖不定，協會成員認為應建成風雨球場。這也是球賽移師歸仁風雨球場舉辦，因為最近雷雨不斷，怕對參與的夥伴造成影響。

黃志祥說，協會希望至少徵集到2千份連署，向市府展現關廟鄉親要求興建風雨球場的心聲。

議員許又仁說，他感佩關廟籃球協會熱心推展籃球運動，尤其是已過世的吳阜璋理事長投注極大心力，而現在這些年輕夥伴們也相當努力，所以他更要大力推動連署，要求市府重視地方鄉親心聲，儘速興建關廟風雨球場。

「議長盃關阜籃球三打三錦標賽」，關廟籃球協會承辦，許又仁服務處、歸仁區公所協辦，參賽國中組7隊、高中組15隊、社會組28隊，上午初賽、下午複賽。

市府體育局陳良乾局長、市議會議長郭信良、議員許又仁、杜素吟、歸仁區公所主秘林育嬪到場幫選手加油打氣。

台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影
台南關廟籃球協會發起連署，300球友同聲要求市府興建風雨球場。記者周宗禎／攝影

議員 體育 郭信良

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