8旬嬤紀念亡夫...每年祂忌日都捐款 51年來捐千餘萬元

台南87歲陳楊麗蓉阿嬤行善紀念亡夫，51年來省吃儉用、未曾間斷捐款1千多萬家扶陸續幫助568個弱勢，「一個她幫了568個她」，每年的今天都會到北台南家扶中心捐款，今年捐助20個單親家庭、受助單親媽留下感激的眼淚。

今天農曆7月23日對陳楊麗蓉阿嬤而言，其實是個悲傷的日子，因為是先生的忌日，在她年紀輕輕26歲時，先生就因病離開了她，還有二名年幼的女兒等著她撫養，堅強的她從事粗重的屋瓦業養大孩子。

阿嬤說，自己也曾無語問蒼天，但想到孩子就只能擦乾眼淚努力往前走，人情冷暖只有深在其中的人才能體會。

阿嬤靠著自己的努力及誠信拚出一片天後，就特別想幫助與自己有相同經歷的單親媽媽，民國61年先生忌日時她首先透過婦工會給10名寡母慰問金5千元，在當年是一筆不小數目，此後每年先生的忌日也就是她的行善日，連續51年未曾間斷過。

北台南家扶表示，與阿嬤結緣於民國81年，今年她再度捐60萬元慰問雲嘉南4個家扶中心的20位單親媽媽，每名單親媽媽獲慰問金3萬元，經家扶中心粗估，阿嬤歷年來已捐出約1190萬元善款，96年更捐出1千萬元成立寒梅基金會，期盼年年的溫情有約能永續傳承，是了不起的超級大愛阿嬤，而「一個她幫了568個她」的善舉也令人津津樂道。

46歲住雲林崙背的嚴玲妹女士，先生癌症去世，現受雇農雜工，獨自一人扛起生活重擔，每天一早就得外出工作，還得照顧3位子女；39歲住善化的阮金雁女士，育有二名女兒，先生車禍因係自撞身故，未獲任何理賠，現擔任五金包裝的作業員，為了子女教育費，總是不辭辛勞努力爭取加班機會。

參與這場溫情有約的20位單親媽媽們的先生都已離世，但無論生活多麼艱辛，她們都十分堅強並守護著子女，因為孩子們的懂事乖巧就是為母則強的重要推力。

認識陳楊麗蓉阿嬤30年的北台南家扶主任莊淑惠說，阿嬤對這些單親媽媽們可謂慷慨，但個人生活卻十分樸實簡單，起心動念除了對先生的思念外也是對來自同樣命運的單親寡母有著一股憐惜與不捨」，阿嬤體會過寡母的孤單與無助，而60年前社會對寡母異樣的眼光更讓她揪心，歷經生活挑戰的艱辛，阿嬤說想來仍是歷歷在目。