73歲還想找工作！台南銀髮徵才500職缺 吸引800人應徵

為協助銀髮朋友重返職場，勞動部雲嘉南分署今天在台南永華國民運動中心舉辦銀髮就業徵才活動，包括王品集團、東東餐飲等多家知名企業提供超過500個友善職缺，其中逾8成工作機會「免經驗」，一早吸引不許多高年級生參與面試求職，場面熱鬧。

今日活動主辦單位估計參與民眾人數逾800人，勞動部雲嘉南分署技正楊慶元也出席為民眾打氣，他說，好人才不分年紀，呼籲高年級勞工朋友，勇於貢獻專長，持續在職場發揮價值，同時鼓勵企業面對勞動力不足的問題，可多僱用銀髮人才，政府有職務再設計、僱用獎助與職場學習及再適應等措施可供補助。

此次徵才為銀髮族群的適性量身訂做，有管理職、白領職缺及部分工時職缺，強調「三不」不輪班、不久站、不重勞力的非典型態計時職缺170個，正職職缺也將近350個，以符合高齡者不同的工作需求，主辦單位現場還安排職缺導覽，貼心為高年級朋友解說各攤位公司職缺，吸引不少民眾參與。

徵才廠商包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商，釋出超過500個職缺，蜂勝公司也開出月薪50K要找生產部課長與倉儲課長，延攬優秀銀髮人才。

73歲曾先生說原本從汽車零組件廠組長職位退休，希望能找到服務業相關工作；另名從傳統產業會計退休的66歲葉小姐，她投遞業務行政的工作，希望能錄取。