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烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊 鼓勵戶外運動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊，鼓勵民眾多戶外運動。記者周宗禎／翻攝
烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊，鼓勵民眾多戶外運動。記者周宗禎／翻攝

遠東科技大學獲政府補助今天在烏山頭水庫舉辦「運動i台灣」活動，鼓勵民眾後疫情多戶外運動，體驗嘉南大圳特色景點與台南的美；市長黃偉哲鳴笛宣布活動開始，許多家長帶著小朋友參與，在山海圳綠道享受騎車的樂趣。

黃偉哲表示，感謝運動i台灣活動持續在全國各地推展，台南市是好山、好水，景點非常多的好地方，希望不管是在地鄉親或是外來的好朋友們，大家都可以結伴作伙來台南觀光旅遊兼運動。南市府也會持續跟中央配合，利用這些好地方來推廣全民運動，把運動的風氣帶給每個市民朋友，讓大家都喜歡運動，活出健康、動出快樂。

山海圳綠道自行車活動路線以嘉南大圳為主線，今天自行車活動有650車友參加，在烏山頭水庫周遭進行8公里自行車道騎乘體驗，將親子漫遊與運動挑戰的元素融入活動，讓大家在嘉南大圳路線體驗在地特色，感受台南之美。黃偉哲呼籲大家參與自行車活動後，還能留下來繼續在烏山頭水庫風景區遊玩，讓身心都徜徉在風光明媚的大自然中。

體育局局長陳良乾指出，山海圳綠道自行車道推廣活動為教育部體育署111年「運動i臺灣2.0」計畫之一，由遠東科技大學承辦。這次活動針對台南的特色自行車道，以烏山頭水庫為主軸串連山海圳綠道，鼓勵民眾騎著鐵馬走訪台南，樂活又健身。

體育局表示，民眾只要到指定的山海圳綠道指路牌、嘉南大圳或山海圳沿途景點合照，將相片上傳「運動i臺灣-台南市自行車串聯計畫臉書粉絲團」指定貼文，就有機會參加GARMIN手表抽獎，活動至8月31日，詳情查詢「運動i臺灣-台南市自行車串聯計畫臉書粉絲團」。

烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊，鼓勵民眾多戶外運動。記者周宗禎／翻攝
烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊，鼓勵民眾多戶外運動。記者周宗禎／翻攝
烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊，鼓勵民眾多戶外運動。記者周宗禎／翻攝
烏山頭水庫辦山海圳綠道單車漫遊，鼓勵民眾多戶外運動。記者周宗禎／翻攝

台南 自行車 烏山頭水庫

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