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提早準備！南市環保局今年底將招考300名儲備清潔隊員

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局預計今年再招考300名清潔隊員。圖／台南市府提供
台南市環保局預計今年再招考300名清潔隊員。圖／台南市府提供

台南市環保局長謝世傑表示，環保局將辦理「對外招考清潔臨時人員甄選」，目前正在進行準備程序，近期就會公告甄選須知，預計錄取300名清潔臨時人員。平均2年招考一次，上次有近4000人報考，錄取率不到1成，可說是搶破頭。

謝世傑在議會報告裁至今年8月11日，清潔隊職工員額2085名，現有人員是2038人，2020年招考311名，在今年7月28日已全數分發完畢，預計年底將對名招考300名，以及時補足人力缺口。

據指出，台南市的面積為六都第3大、人口數近188萬人，但清潔隊員人數卻是六都中是最少的，議員在議會也關切人力不問題，市清潔隊的工作從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查到夜間清運垃圾，工作內容繁雜負荷也重，但薪資和福利有保障，每次招考都搶破頭。

環保局2年前招考清潔隊員是委託第三公正機構辦理，評分採體能測驗一項，應徵者須以徒手負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤；招考簡章近期將公告，有興趣者可提前預做準備。

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