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中央公告露營場納管法制化 嘉義縣業者觀望無人申辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部觀光局調查納管嘉義縣共87家露營區，只有1家合法，餘大多因違反區域計畫法無法合法。圖／呂慧瑜攝影
交通部觀光局調查納管嘉義縣共87家露營區，只有1家合法，餘大多因違反區域計畫法無法合法。圖／呂慧瑜攝影

行政院上個月公告露營場納管法制化，受理業者申辦，交通部觀光局調查納管嘉義縣共87家露營區，只有1家合法，餘大多因違反區域計畫法無法合法，業者抱怨法規限制嚴格，與現況差距大，不申請沒事，擔心申辦反而要受罰。

山區議員何子凡說，露營場納管法制化，要求縣府應落實配套措施，盡速辦理說明會輔導業者，設置區域總量管制兼顧國土保育，訂定嘉義縣露營自治法規。

近年民眾瘋露營，暴露營地管理亂象，全台2千多個露營區，逾9成不合乎相關法規，其中7成以上位在農牧用地。為輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者，合法申請經營露營場。

內政部7月20日公告修訂「非都市土地使用管制規則」，交通部也訂定「露營場管理要點」，以「中央訂定管理機制，地方輔導執行」原則，與地方政府合作分工，7月22起開放申請，將輔導條件符合露營場向縣市政府申請使用許可，取得登記，合法設置露營場。

依修訂「非都市土地使用管制規則」，農牧及林業用地面積未達1公頃，在「農牧用地」可有條件設置申請基地面積10%營位設施、衛生設施及管理室（惟總面積不得超過660平方公尺）。考量山林國土保育原則，林業用地可設置申請基地面積10%的營位設施及衛生設施（總面積也不得超過660平方公尺）；基於戶外活動安全因素，明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區。

嘉縣露營觀光產業發展協會理事長劉孟禾說，依中央規定，許多業者既有營位設施、廁所、管理室現況，不符法規比例，法規嚴格與現況脫節，業者觀望不申辦。縣府文化觀光局說，至今無露營業者申辦，副縣長劉培東日前召集地政、農政等相關單位開會，會擇期邀業者開說明會，輔導業者申辦合法管理。

交通部觀光局調查納管嘉義縣共87家露營區，只有1家合法，餘大多因違反區域計畫法無法合法。圖／呂慧瑜攝影
交通部觀光局調查納管嘉義縣共87家露營區，只有1家合法，餘大多因違反區域計畫法無法合法。圖／呂慧瑜攝影

露營區 交通部 嘉義

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