鄧麗君音樂會索票時間悄提前...民眾炸鍋 主辦單位回5字

亞洲歌姬鄧麗君經典歌曲流傳世人心中，雲林縣政府為此首度舉辦「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」，邀請許富凱、告五人等 5組重量級歌手，Live band與鄧麗君跨時空對唱，不過原定8月20日開放索票，臨時提前至19日，索票相當踴躍，當晚即索罄，且提前索票消息僅在官網及相關網站上公告，造成部分民眾錯失機會，紛紛上網留言反映，文觀處回應「滾動式調整」。

雲林縣文化觀光處今年在秋節前夕舉辦大型音樂會，邀歌迷聆聽跨時空的鄧麗君，與許富凱、王若琳、告五人、炎亞綸等華語樂壇重量級歌手組合，分別以閩南語、日語、英語、粵語及華語對唱，重現歌壇當代絕妙風采。

活動消息本月中旬一曝光，即受到不少歌迷朋友引頸期盼，文化觀光處8月15日對外公布索票訊息，時間自8月20日起至9月9日止，每人可於實體或線上索票，限領4張，領完為止，而新聞報導後隔日修正索票起程提前至8月19日，票張改為每人2張，未再發布媒體更新，僅於官網公告，造成部分民眾向隅。

錯過索票時間的民眾紛紛至官網留言，數十則留言一度造成留言區炸鍋，不少人說「是看新聞記下索票時間的！」甚至有人質疑「難道是黑箱作業？」也有人說「希望主辦單位能加場」顯見活動反應熱烈，而文觀處昨晚7時許也在網站上公告票券索罄。