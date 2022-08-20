公園佔一半！國家卓越建設獎 南市工務局拿下12座獎項

2022國家卓越建設獎揭曉，市府工務局贏得12項獎座， 昨由工務局副局長王建雄代表接受頒獎表揚。得獎項目中，公園建設有6件，是最大的贏家，見證市長黃偉哲打造優質及特色公園的努力，並兌現給家長孩童們的承諾。

工務局今年贏得12項國家卓越建設獎項中，包括 4座金質獎、8座優質獎。除「新營區公3公園部分(興業段925地號)新闢工程」公園榮獲最佳環境文化類金質獎外，還有南區公61(健康市場)公園闢建工程、鹽水區公20公園新闢工程及南寧高中實踐樓等5棟老舊危險校舍重建工程等3項榮獲最佳施工品質類金質獎。

另外，公62及公65公園闢建工程(第二期工程)、鹽水水岸公園建置工程(含公2,3,4,16,19公園)、山上區新莊里台南水道道路拓寬工程及108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨六甲區南勢坑市道175線25k+410道路邊坡災害復建工程、衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程、市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程、中西區和緯路五段延伸工程及台南市公園特色遊戲場規畫設計案等8項分別榮獲最佳施工品質類及最佳規畫設計類優質獎。