嘉義市府邀集百位殯葬業者 宣導便民廉政新思維
為推動殯葬新文化，嘉義市政府邀集近百位嘉義市葬儀業者，並邀請法務部廉政署副署長沈鳳樑、嘉義地檢署主任檢察官江金星、南華大學系主任楊國柱等與會貴賓，於市府舉辦「愛+1 共創殯葬新文化」講習暨座談會。江金星表示，政府殯葬單位仍有盜賣櫃位、侵占塔費、收受紅包、賄賂等負面消息；推動行政透明化、資訊公開化、流程標準化、服務優質化等便民措施，注入服務便民、透明程序及廉政新思維。
江金星表示，近年各地方政府仍屢有發生殯葬管理所納骨塔管理員盜賣櫃位、侵占民眾繳交塔費、殯儀館員工或殯葬業者收受紅包、賄賂等損害公務機關廉能形象的負面消息。政府機關首先要推動行政透明化、資訊公開化、流程標準化、服務優質化等便民措施，才能破除殯葬紅包習俗之迷思，注入廉政新思維，協助業者或民眾認識政府立場，提供公務員優質、勇於任事的辦公文化
嘉義地檢署也藉此機會進行反賄選宣導，呼籲年底選舉將至，全民應共同守護民主、自由及法治的社會，遇有賄選情事，請踴躍撥打0800024099轉4號電話，提出檢舉，案經檢察官起訴者，即可發放檢舉獎金，最高金額1千萬元。
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