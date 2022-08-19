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國家卓越建設獎揭曉 台南33件工程獲獎全國第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
水交社宿舍群。圖／台南市府提供
水交社宿舍群。圖／台南市府提供

2022國家卓越建設獎揭曉，今天在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共33件工程獲獎，得獎數全國第一，繼文化資產管理處水交社宿舍群拿下全球卓越建設獎銀獎，6月在法國巴黎接受頒獎站上國際舞台，再次滿載而歸，市長黃偉哲肯定同仁在市政建設的努力，並期勉團隊持續精進，殊榮與全市民共享。

33件得獎作品，工務局包辦最佳施工品質類、最佳規畫設計類及最佳環境文化類共12項，其中南區公61(健康市場)公園闢建工程、南寧高中實踐樓等5棟老舊危險校舍重建工程、鹽水區公20公園新闢工程、新營區公3公園新闢工程等4件工程，榮獲金質獎，其他8件得到優質獎。

水利局8項工程獲獎，其中台南市虎尾寮汙水下水道系統管線工程第一標、港尾溝溪水質淨化場分別贏得最佳施工品質類、最佳管理維護類金質獎，還有6件工程拿到優質獎。

教育局抱回6項獎，九份子國中小學新建工程採購案，榮獲最佳規畫設計類卓越獎外，善化區小新國小遷校校園新建工程採購案、歸仁國小校舍拆除重建工程、南區志開實驗小學老舊校舍拆除重建工程、鹽行國中新設校工程採購等，分別贏得最佳環境文化類、最佳規畫設計類、最佳環境文化類及最佳施工品質類金質獎。

地政局拿到4項獎，永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程、安南區怡中市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程分別得到最佳規畫設計類、最佳施工品質類金質獎，還有1件優質獎。

交通局以台鐵柳營站站前轉乘環境優化改善工程及西門健康立體停車場工程等2件工程，分別拿到最佳規畫設計類金質獎及優質獎。

文化局台南市立圖書館新總館，繼2021國家卓越建設獎榮獲最佳環境文化類「特別獎」，今年再拿下最佳施工品質類「卓越獎」。

台南市立總圖。圖／台南市府提供
台南市立總圖。圖／台南市府提供
南區公61(健康市場)公園闢建工程。圖／台南市府提供
南區公61(健康市場)公園闢建工程。圖／台南市府提供
西門健康立體停車場。圖／台南市府提供
西門健康立體停車場。圖／台南市府提供
水交社宿舍群。圖／台南市府提供
水交社宿舍群。圖／台南市府提供
鹽行國中以入口以建築環抱，圍繞校門廣場，營造出迎賓意象與豐富的視覺觀感。圖／台南市府提供
鹽行國中以入口以建築環抱，圍繞校門廣場，營造出迎賓意象與豐富的視覺觀感。圖／台南市府提供

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