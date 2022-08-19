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台南永大路箱涵塞滿異物 市府加強維護防淹水

中央社／ 台南19日電

台南市日前強降雨，永康區永大路3段一帶大淹水，市府會勘打開水溝蓋，竟發現箱涵連通管嚴重阻塞，還挖出板模、廢棄混凝土及鑄鐵蓋等物，未來將加強巡查維護。

民進黨台南市議員陳秋萍今天在台南市議會指出，永康區永大路3段一帶側溝的水無法流入雨水箱涵，市府日前會勘打開水溝蓋，才看到側溝連通雨水箱涵的連通管，竟塞滿異物。

陳秋萍表示，根據水利局對永大路3段箱涵會勘報告，永大路3段（龍埔街口至永大路橋）箱涵長度約550公尺，內有營建廢棄物阻塞，水利局進場清除後，水位降至5公分。

另外，箱涵內有多處管線穿越及纜線附掛不當纏繞垃圾情形，市府將同步彙整探勘資料，要求管線單位改善。

陳秋萍說，永康區人口密集，雨季清溝人力不足，環保局應補足人力缺口，有所作為，才能徹底解決社區長期淹水問題。

市府回應表示，箱涵淤積主要是側溝通往雨水箱涵的連通管阻塞，目前已完成清理，清理出來的阻塞物，奇奇怪怪的東西都有，未來將加強巡查維護。

台南 雨水 水利局

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