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義市聖仁失智照護家園落成 薛瑞元讚科技又有溫度

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義市聖仁失智照護家園歷經6年興建落成，預計9月後投入服務，照護嘉義地區失智症者。衛福部長薛瑞元今天出席落成典禮時指出，家園充滿溫度與科技，給予患者更好的服務。

中華聖母基金會深耕嘉義地區多年，為服務更多失智長者及家庭，歷經6年的籌建與募款，聖仁失智照護家園今天舉行落成啟用典禮，薛瑞元、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人出席。

薛瑞元表示，聖仁失智照護家園充滿溫度與科技，未來可以帶給嘉義地區失智症患者優良環境，期待聖仁失智照護家園的作為典範，可以延續下去，給予失智症患者更好的照顧服務。

薛瑞元指出，依據衛福部的統計，全台有30萬名失智患者，衛福部將依據大數據分析，提出政策方針，並依據各樣態給予充分的醫療資源。

黃敏惠表示，中華聖母基金會與時俱進，從最早期的家屋到現在的結合多項科技照護、整合多元照顧模式，期待未來也能將服務量能擴及到雲嘉嘉南地區，提供需要的人能獲得更好照顧。

翁章梁指出，嘉義縣近年積極串聯失智症網絡、布建失智症相關資源，朝著失智友善縣市的願景邁進，嘉義縣第1間團體家屋預計今年11月開始試營運，委由中華聖母基金會營運，提供在地長輩日間照顧及失智症團體家屋服務，持續落實「在地老化」的概念。

中華聖母基金會執行長黎世宏指出，聖仁失智照護家園以失智者為核心的科技智慧照護場域，包含「晝夜節律燈－智慧光照控制」降低失智長輩的精神行為症狀發生頻率及改善睡眠品質、「OMI智慧認知訓練系統組」幫助提升失智症患者認知及全身性運動、延緩退化。

聖仁失智照護家園預計9月後可投入正式服務，總坪數703坪，一樓停車場、二樓整合日照中心（照顧30名長輩），三樓、五樓為團體家屋服務（照顧18名失智病患）及友善社區交流室。

另外，六樓友善空間，將不定期舉辦各式演奏或展覽活動，讓失智患者與居民互動，展現失智症友善社區的理想樣貌，推動台灣失智照顧良善循環。

失智症 嘉義 患者

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