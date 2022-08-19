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裙擺搖搖甩開疫情煩惱 大學生下鄉助民雄鄉長輩展歡顏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
長庚科大、中正大學及陽明交通大學學生，上午齊聚民雄衛生所，結合南洋舞蹈及美食、彈唱歌手美聲及美魔女老師運動教學，鼓勵社區長輩甩掉疫情不安煩躁，點亮久違的笑容。圖／盧鴻毅提供
長庚科大、中正大學及陽明交通大學學生，上午齊聚民雄衛生所，結合南洋舞蹈及美食、彈唱歌手美聲及美魔女老師運動教學，鼓勵社區長輩甩掉疫情不安煩躁，點亮久違的笑容。圖／盧鴻毅提供

嘉義縣重視長者健康促進，疫情下，整合各方資源群策群力，為民雄鄉長輩創造歡樂。長庚科大、中正大學及陽明交通大學學生，上午齊聚民雄衛生所，結合南洋舞蹈及美食、彈唱歌手美聲及美魔女老師運動教學，鼓勵社區長輩甩掉疫情不安煩躁，點亮久違的笑容。

新冠肺炎疫情，社區老人照護據點活動暫停，原渴望在社區據點找尋社會支持老大人，變得無所依歸。民雄衛生所改造衛生所硬體設備，提供舒適照護場地，與大學醫療人文課程或社會責任計畫合作，引入資源，照護長輩身心健康。

民雄衛生所邀請彈唱歌手李國賜老師，以及運動高手林麗秋老師，搭配社區新住民舞蹈，透過搖搖擺擺方式，甩掉疫情帶來壓力，民雄鄉衛生所舉辦「裙擺搖搖，甩開煩惱」，結合長庚科大、中正大學社會責任實踐計畫跨校合作。

長庚科大嘉義分部護理系學生、中正大學「貳拾團隊之poadcast小組」成員，以及陽明交通大學醫學系學生加入，不只有南洋文化味、台灣在地文化風，還有代間共融元素，以及大學社會責任實踐團隊交流。

媒合活動的中正大學傳播系盧鴻毅教授說，大學社會責任實踐計畫不該各行其是，現在需要的是校際間合作交流，這次活動以民雄社區作為大學社會實踐場域，把長庚科大、中正大學及陽明交通大學的學生聚在一起，發揮一加一大於二力量，各校透過此機會，與衛生所交流共榮，共同實踐高齡友善暨多元文化目標。

長庚科大、中正大學及陽明交通大學學生，上午齊聚民雄衛生所，結合南洋舞蹈及美食、彈唱歌手美聲及美魔女老師運動教學，鼓勵社區長輩甩掉疫情不安煩躁，點亮久違的笑容。圖／盧鴻毅提供
長庚科大、中正大學及陽明交通大學學生，上午齊聚民雄衛生所，結合南洋舞蹈及美食、彈唱歌手美聲及美魔女老師運動教學，鼓勵社區長輩甩掉疫情不安煩躁，點亮久違的笑容。圖／盧鴻毅提供

衛生所 中正大學 疫情

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