裙擺搖搖甩開疫情煩惱 大學生下鄉助民雄鄉長輩展歡顏

嘉義縣重視長者健康促進，疫情下，整合各方資源群策群力，為民雄鄉長輩創造歡樂。長庚科大、中正大學及陽明交通大學學生，上午齊聚民雄衛生所，結合南洋舞蹈及美食、彈唱歌手美聲及美魔女老師運動教學，鼓勵社區長輩甩掉疫情不安煩躁，點亮久違的笑容。

新冠肺炎疫情，社區老人照護據點活動暫停，原渴望在社區據點找尋社會支持老大人，變得無所依歸。民雄衛生所改造衛生所硬體設備，提供舒適照護場地，與大學醫療人文課程或社會責任計畫合作，引入資源，照護長輩身心健康。

民雄衛生所邀請彈唱歌手李國賜老師，以及運動高手林麗秋老師，搭配社區新住民舞蹈，透過搖搖擺擺方式，甩掉疫情帶來壓力，民雄鄉衛生所舉辦「裙擺搖搖，甩開煩惱」，結合長庚科大、中正大學社會責任實踐計畫跨校合作。

長庚科大嘉義分部護理系學生、中正大學「貳拾團隊之poadcast小組」成員，以及陽明交通大學醫學系學生加入，不只有南洋文化味、台灣在地文化風，還有代間共融元素，以及大學社會責任實踐團隊交流。