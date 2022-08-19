台86線向東延伸台3線新闢路線規畫 地方反映問題多

台86線向東延伸至台3線新闢工程規路線經過許多地方社區，傳出不少質疑聲；立委王定宇下午邀請公路總局、市府與關廟、龍崎公所及在地里長開説明會，關廟新光里長黃瑞池、龍崎崎頂里長黃怡婷等地方人士紛紛質疑這麼大條的公路穿過社區，規畫內容地方都不知情，要求定案前必須向地方說明清楚。

公務總局代表承諾，會在年底期末報告前通知地方公所會勘，並擇期辦說明會與地方溝通。

王定宇表示，台86缐延伸案是台南南關線交通網絡關鍵，歷經公聽會及評估報告進入實質路缐規畫階段；其中台19甲、台86交界處塞車情況，路口高架可改善，上百億經費希望一年環評後可以施工，交通部長王國材上次會勘後也希望能在一年後施工；希望公路總局要事先好好溝通，期末報告前一定要辦好說明會，讓地方拉紅布條歡迎，免得明明好事一樁，到後來卻引來地方反彈拉白布條抗議。

公路總局表示，台86線往東延伸工程，高架跨過台19甲延伸到砲校聯外道路，交通部正在審查。台19甲連接砲校路段都是20米左右，以省道模式施工。新光里出入都有路口連接往台86、南二高都很方便。

而西段鹽水溪路段原有規畫三次跨越鹽水溪興建橋樑，重新規畫後只跨越一次。東段原有山區路段四線道將進行路面改善，汽機車都可以同時通行方便往來高雄內門。

預計12月提交綜合規畫期末報告，核定後進行環評、預計明年10月提交，核定後預計設計及用地取得各兩年、工程施工4年，預計最快要8年後才能完工。

王定宇表示，為何期中報告前沒聽取地方意見？路線有無閃避一家公司影響附近農民權益？變更路線他沒有意見，但是要對地方說明清楚變更的原因。

新光里長黃瑞池表示，規畫前都沒跟地方溝通過，檢視現有設計地方腹地不夠大、20米大道穿過咬狗溪聚落，社區將破碎不堪，居民希望路線避開聚落。