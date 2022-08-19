斗六明德路橋橋下空間終於蓋頭換面 改建這個民眾大讚
雲林斗六明德路橋全長近800公尺，橋下空間長期遭人恣意堆置木棧板、廢棄物甚至無牌車輛，影響市容也成髒亂點，斗六市公所前年淨空保庄里、鎮西里前段並設標準籃球場設施，6月再整頓鎮西里後段，斥資380萬元設置停車場，將開放月租及臨停使用，解決停車問題。
明德路橋橋齡逾數十年，橋下空間長年閒置，被當成堆置場，市公所繼2019年辦理籃球場暨周邊設施興建工程，設置全場、半場等2座籃球場及兒童遊戲區後，然而鎮西里後段、近家樂福機車停車場旁的空間物品繁多，問題仍待解。
該段車水馬龍，路過民眾很多，眾人多次向市公所反映，髒亂環境有礙觀瞻，且有衛生問題，廢棄車輛上還能見到有人用灰塵手寫「對話」，問無牌車「究竟要停幾年？」更有人調侃回答「700年」顯見已造成公共困擾，希望相關單位介入處理。
市公所淨空現場大量廢棄物後，依實際區位利用條件規畫，活化改建停車場，市長林聖爵表示，此處停車場畫設98格汽車停車格，80％作為月租車位，收費標準每月1200元，本月28日開放民眾登記，29日抽籤，30日公布租用名單。
林聖爵指出，明德路橋周邊大型量販店、餐廳林立，最近的停車場車格數少，不敷使用，此處20％停車格將作為臨時停車用，使用者付費，解決民眾停車困擾，也能降低找車位時產生的空氣汙染及油料浪費。
市公所說明，該處也設置行人庇護島、枕木紋行人穿越道線、停車專用避車彎，身心障礙者專用車位、孕婦及育有六歲以下兒童者車位各2格，後續市公所依相關法規公開招標，完成委託營運管理即正式啟用；市民大讚「活化空間興建停車場，代表城市的大進步！」
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