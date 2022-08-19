台86線跨越台19甲線銜接國3經費近72億 可行性規畫過關

國發會今天下午召開「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號可行性評估」，總經費預計71.82億元，獲原則支持，經費由公路總局省道改善計畫及國道高速公路基金支應，台南市府說這項工程不會影響台86線東延至龍崎、內門期程。

市府指出，台86線高架跨越台19甲線可以解決地區交通雍塞問題，且和砲校20米聯外道路銜接增加國防軍事效益，民生與國防合一，配合改建關廟交流道，可以讓關廟、砂崙綠能科園區車流更順暢，台南市政府願意協助土地徵收作業（都市計劃變更、地籍分割等）。

工務局指出，台86線是最接近台南市區的一條快速公路，但往東至台3線的182線東西向道路行經山區彎曲難行，經市府爭取行政院已正式核定延伸計畫，並以約10.1公里之新闢路段，銜接182線共線約5.8公里，總經費約111億元，預計118年完工。

為改善現有關廟交流道交通壅塞情形，市府與交通部公路總局共同研議先行辦理改善台86與台19甲線路口。今天副秘書長邱忠川率領工務局長蘇金安團隊北上爭取「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號」可行性評估。

工務局長蘇金安說明，目前台86線與台19甲線為平面交叉路口，若在交通尖峰期，時常造成車流回堵至國道3號。有必要改善關廟交流道壅塞回堵問題，除了號誌時相調整，也需增加該路口各方向左轉車道的儲車空間，以紓解車流；更研議台86線高架跨越台19甲系統銜接國道3號，終於經中央審查核定這項可行性評估案。

工務局表示，台86線系統銜接國道3號計畫路線，西起台86線17K+650，東迄砲校20米聯外道路東側，全長約2,250公尺，總建設經費71.82億元，預計於計畫核定後7年可以完工。

邱忠川說，市政府積極向中央爭取台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號及往東延伸至台3線，將來完成後不只可縮短緊急醫療、國防、搶災救災的行車時間，也有助於提高觀光的吸引力。