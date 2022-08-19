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天生我材必有用 嘉大舉辦研討會3百餘人與雜草零距離

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2022年淨零碳排與雜草零距離研討會與會人員合影。圖／嘉義大學提供
2022年淨零碳排與雜草零距離研討會與會人員合影。圖／嘉義大學提供

義大學為響應2050淨零碳排，今日於蘭潭校區國際會議廳舉行「2022年淨零碳排與雜草零距離研討會」，有來自全國各地之雜草科學研究學者、專家及業界人士等逾300人參加。中華民國雜草學會理事長侯金日表示，「天生我材必有用」，不要小看雜草，舉凡藥用植物、香草植物、公園綠地與農田休耕等，都是不起眼的雜草多元化利用結果。

嘉大副校長陳瑞祥表示，2050淨零排放是一項跨世代、跨領域、跨國際的大型轉型工程，而氣候變遷對年輕世代的影響更直接且長遠。嘉大除辦理此次淨零碳排與雜草零距離研討會外，感謝農糧署長期支持嘉大進行這方面的理論與應用研究，期許嘉大農場能成為雲嘉南地區碳增匯與負碳作物栽培技術之示範農場。

雜草學會理事長侯金日表示，今年研討會以淨零碳排與雜草零距離為主題，探討氣候變遷下雜草變化、草類植物碳匯量測、野生草類植物對土壤碳庫影響與國產牧草的二氧化碳固定能力及節能減碳的生產策略等作廣泛面向。

侯金日表示，雜草並不是除之而後快的植物，所謂天生我材必有用，舉凡藥用植物之研究、香草植物之開發、公園綠地與高爾夫球場草地的建立及農田休耕地野花植物利用，都是不起眼的雜草多元化利用結果。

研討會邀請到5位學者專家分享淨零碳排與雜草科學間之鏈結，讓參與者了解雜草吸收二氧化碳，將碳封存於土壤達到減碳的目的。

農業委員會淨零辦公室副執行長劉玉文主講「雜草與淨零的距離」，研討會採實體及線上同步。圖／嘉義大學提供
農業委員會淨零辦公室副執行長劉玉文主講「雜草與淨零的距離」，研討會採實體及線上同步。圖／嘉義大學提供
2022年淨零碳排與雜草零距離研討會於嘉大蘭潭校區舉行。圖／嘉義大學提供
2022年淨零碳排與雜草零距離研討會於嘉大蘭潭校區舉行。圖／嘉義大學提供
嘉大副校長陳瑞祥致詞。圖／嘉義大學提供
嘉大副校長陳瑞祥致詞。圖／嘉義大學提供
曾任農委會農業試所組長楊純明分享「氣候變遷對農田雜草相之變化與因應策略」。圖／嘉義大學提供
曾任農委會農業試所組長楊純明分享「氣候變遷對農田雜草相之變化與因應策略」。圖／嘉義大學提供
中華民國雜草學會理事長侯金日（左）頒發感謝狀予副執行長劉玉文（右）。圖／嘉義大學提供
中華民國雜草學會理事長侯金日（左）頒發感謝狀予副執行長劉玉文（右）。圖／嘉義大學提供

氣候變遷 減碳 義大

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