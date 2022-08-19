天生我材必有用 嘉大舉辦研討會3百餘人與雜草零距離

嘉義大學為響應2050淨零碳排，今日於蘭潭校區國際會議廳舉行「2022年淨零碳排與雜草零距離研討會」，有來自全國各地之雜草科學研究學者、專家及業界人士等逾300人參加。中華民國雜草學會理事長侯金日表示，「天生我材必有用」，不要小看雜草，舉凡藥用植物、香草植物、公園綠地與農田休耕等，都是不起眼的雜草多元化利用結果。

嘉大副校長陳瑞祥表示，2050淨零排放是一項跨世代、跨領域、跨國際的大型轉型工程，而氣候變遷對年輕世代的影響更直接且長遠。嘉大除辦理此次淨零碳排與雜草零距離研討會外，感謝農糧署長期支持嘉大進行這方面的理論與應用研究，期許嘉大農場能成為雲嘉南地區碳增匯與負碳作物栽培技術之示範農場。

雜草學會理事長侯金日表示，今年研討會以淨零碳排與雜草零距離為主題，探討氣候變遷下雜草變化、草類植物碳匯量測、野生草類植物對土壤碳庫影響與國產牧草的二氧化碳固定能力及節能減碳的生產策略等作廣泛面向。

侯金日表示，雜草並不是除之而後快的植物，所謂天生我材必有用，舉凡藥用植物之研究、香草植物之開發、公園綠地與高爾夫球場草地的建立及農田休耕地野花植物利用，都是不起眼的雜草多元化利用結果。