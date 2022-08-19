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外傘頂洲搭船處公廁不足遊客怨 嘉縣府：爭取增建公廁

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉外海「移動國土」外傘頂洲生態旅遊夯，疫情緩，觀光局國旅及縣府補助團體旅遊，遊覽車載遊客到東石漁港搭觀光船筏，但搭船處借用嘉義區漁會廁所不足，空間小，遊客大排長龍。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉外海「移動國土」外傘頂洲生態旅遊夯，疫情緩，觀光局國旅及縣府補助團體旅遊，遊覽車載遊客到東石漁港搭觀光船筏，但搭船處借用嘉義區漁會廁所不足，空間小，遊客大排長龍。圖／讀者提供

嘉義縣東石鄉外海「移動國土」外傘頂洲生態旅遊夯，疫情緩，觀光局國旅及縣府補助團體旅遊，遊覽車載遊客到東石漁港搭觀光船筏，但搭船處借用嘉義區漁會廁所不足，空間小，遊客大排長龍，有男生忍不住就在邊小便，造成衛生髒亂，希望縣府解決。

遊客在東石漁港搭觀光船筏，賞玩外傘頂洲生態美景，去回程，不少人排隊上廁所，常一等就要等10多分鐘，內急抱怨連連，遊客說，上廁所排隊排到腳酸。

嘉縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明說，借用漁會3間廁所，觀光船筏業廣播上廁所，有遊客憋不住，就地在外方便，廁所還可能有疫情群聚風險，船筏業者向立委陳情，希望增設公廁便民，幫助觀光發展。

縣府說，外傘頂洲生態旅遊夯，每年約15萬人次來遊玩，目前有15艘娛樂漁筏營業，遊客可從東石漁港搭觀光漁筏前往，海上遊程約1.5至2小時，提醒遊客乘船前後若有上廁所需求，鄰近東石漁人碼頭停車場提供2座公廁，東石漁貨市場公廁也能使用，兩處共有女廁24間、男廁8間及小便斗18個。

隨著觀光人數增加，今年度提報水環境計畫，爭取補助新設公廁，目前未獲補助，已向漁業署完成東石漁港周邊公共設施用地撥用，後續將會再提計畫向中央爭取增建，為旅客建立舒適旅遊環境。

東石 外傘頂洲

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