嘉義仁義潭水庫近滿水位 持續清淤維持蓄容量

台灣自水來公司為維持仁義潭水庫蓄水容量每年持續清淤，去年乾旱水庫見底以機械挖除，今年雨多水庫近滿水位改採抽泥方式，抽泥作業平台已展開作業，估今年將清除15萬噸。

台灣自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵今天接受中央社記者訪問表示，去年初乾旱仁義潭水庫見底，怪手、卡車直接進到潭底清淤，今年雨水豐富，仁義潭水庫水位都很高，例如今天蓄水率率高達98%，幾乎滿庫只能改用抽泥方式。

蔡博淵說，抽泥作業平台已安置完成開始作業，今年水利署訂定仁義潭水庫的清淤目標是15萬噸；每年因雨水沖刷邊坡，仁義潭水庫都流入不少泥砂，清淤作業不間斷。

蔡博淵表示，清出的淤泥，依第五河川局規劃將暫置八掌溪畔不會影響水流的區域，淤泥也不會隨著雨水流入溪中。

蔡博淵指出，嘉義地區今年不缺水，尤其在雲林湖山水庫完成後，更穩定自來水公司在嘉義地區的供水。

依據經濟部水利署今天下午3時的水情資料，與嘉義地區用水相關的3座水庫，其中仁義潭蓄水率98%，與仁義潭水庫串連的蘭潭水庫蓄水率98.6%，湖山水庫蓄水率100%。