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嘉縣音樂盛會東石海之夏明晚登場 警方實施彈性交管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場，為維持沿海交通順暢，轄區朴子警分局將實施彈性交通疏導管制措施。

東石「海之夏」與墾丁春吶、新北貢寮音樂會，被併稱為三大音樂盛會，吸引各地民眾，尤其年輕人參加，東石海之夏明天登場，接著21日、27及28日，連續兩個周末晚間7點，邀請重量級歌手、饒舌團體及小朋友最愛YOYO家族，用歌聲與煙火秀陪觀眾度過週末。

演唱會邀請陳芳語、關詩敏、賴慧如等知名藝人帶來精彩演出，最後一晚安排高空煙火秀，現場增設彩色泡泡池、水槍大戰等親子遊戲設施，讓遊客聽歌、玩水、打卡，享用在地肥美鮮蚵。

嘉縣景點多元，地理環境多變，從海邊到山間應有盡有，為旅客帶來豐富旅遊選擇，東石海之夏文化觀光局宣傳親子生態旅遊，「外傘頂洲凱旋號」沙洲風采；「向禾休閒漁場」體驗豐富漁村；搭乘「布袋海上巴士」，踏上柔軟蛋糕沙灘，旅遊資訊在文觀局臉書粉絲專頁「慢遊嘉義」。

維護活動期間車流順暢，朴子警分局實施彈性交通疏導管制：進入東石漁人碼頭：由縣道168線（與台82線共線）進入東石鄉，直行彩霞大道進入東石漁人碼頭。離開東石漁人碼頭：由彩霞大道離開，直走168線及台82線離開東石鄉。

交通壅塞時替代道路：黎明一路右轉往觀海一路方向行駛，至觀海一路時左轉往前至臨水宮右轉，走防汛道路至東石鄉公所前右轉168線離開東石鄉。

嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供
東石海之夏文化觀光局宣傳親子生態旅遊。圖／嘉義縣府提供
東石海之夏文化觀光局宣傳親子生態旅遊。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場，為維持沿海交通順暢，轄區朴子警分局將實施彈性交通疏導管制措施。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場，為維持沿海交通順暢，轄區朴子警分局將實施彈性交通疏導管制措施。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場。圖／嘉義縣府提供

東石 漁人碼頭 嘉義

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