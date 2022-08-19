台南白河活力學堂「愛飛翔老幼同樂會」 賓果投擲同樂

台南市南瀛社會福利推展協會成立「白河區失智社區服務據點-活力學堂」，今天邀請白水溪長老教會國、高中生及家屬至活力學堂與失智長者同樂，參加趣味十足且有益身心功能的「賓果投擲」比賽。

主辦單位表示，現在家庭結構小家庭居多，鮮少三代同堂機會，青少年與長者可相互陪伴機會少，為增加青少年與長者溝通及互動機會，並加強學生參與志願服務意願，特別舉辦「愛飛翔老幼同樂會」；以活潑可愛歌曲開場，讓大家一起學習新歌、活動筋骨。接著混齡分組進行賓果投擲大賽，過程十分剌激有趣，透過遊戲的互動，組員的互助「打破雙方年齡的隔閡，拉近彼此的距離」。

台南市推動「失智照護服務計畫」，廣設服務據點以「非藥物治療」方式透過認知訓練、懷舊、音樂治療、芳香、藝術等多項方式，以較有趣且易融入日常生活的輔助治療課程，給予失智症者適度刺激，接納、調適疾病引起障礙，增加社會參與動能，透過課程參與協助在地長者預防並延緩老化，同時提供家屬適度喘息機會，提升失智症者及家屬的生活品質。